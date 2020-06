TOUS EN CUISINE - L'émission de Cyril Lignac s'est achevée vendredi 12 juin sur M6. Il n'y aura pas de nouvelle recette lundi. On vous explique les raisons de cet arrêt.

[Mis à jour le 13 juin 2020 à 8h00] Les téléspectateurs vont devoir se faire une raison : Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac a pris fin vendredi 12 juin 2020. Les fans ont pu profiter une dernière fois des conseils du chef et déguster l'une de ses recettes, la paella. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et Cyril Lignac avait annoncé depuis longtemps sa volonté de rendre le tablier, lorsque le moment serait venu. "Cette émission ne peut durer que le temps du confinement, et c'est ce qui est beau, expliquait-il à TV Mag le 24 mars dernier. A la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j'ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C'est ma vie." Le chef va donc retourner à ses projets culinaires. A noter toutefois que ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra à la télévision, puisque Cyril Lignac continue d'officier comme juré du Meilleur pâtissier, également diffusé sur M6.

Pour retrouver les recettes déjà diffusée dans Tous en cuisine, pas de panique ! Le livre de Cyril Lignac, compilant les recettes déjà diffusées sur la sixième chaîne, est également disponible à la vente. Vous pouvez le commander ci-dessous. Durant la diffusion de l'émission, M6 a également mis en ligne ces derniers mois toutes les émissions en replay streaming sur son site 6play. Il est donc possible de réaliser des préparations déjà diffusées sur la sixième chaîne en se connectant sur le site de replay. Pour ceux qui préfèrent les instructions détaillées par écrit, celles-ci ont été rendues disponibles sur le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel.

Fait maison - numéro 1 Par Cyril Lignac 12,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac est une émission télévisée diffusée sur M6 du 24 mars au 12 juin 2020. Ce rendez-vous culinaire quotidien a été créé durant le confinement, afin d'aider les Français à s'occuper en préparant des repas sains et gourmands. Le chef professionnel cuisine en direct accompagné de l'animateur Jérôme Anthony et de célébrités. Il prodigue également des conseils afin d'aider les téléspectateurs à réaliser ses recettes en même temps que lui.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac a proposé des recettes accessibles à réaliser en même temps que le chef professionnel. Ce sont des entrées, plats principaux ou desserts qui ont pu être proposés. La liste des ingrédients de chaque recette est à retrouvée sur le site Cuisine AZ, qui précise également les ustensiles nécessaires pour les recettes de la semaine suivante. Vous pouvez également retrouver les ingrédients de chaque recettes sur le compte Instagram de la chaîne, m6officiel, qui a publié les étapes écrites de chacune des préparations.

Durant près de quatre mois Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac a proposé de nombreuses recettes sur M6. Maintenant que l'émission est terminée, où retrouver les préparations de Cyril Lignac ? On peut se connecter sur le site de streaming 6play, qui propose l'émission en replay et toutes celles déjà diffusées. Le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel, publie également les étapes écrites de chaque nouvelle recette sur son compte. Sachez que depuis le 11 juin, le livre de recettes de Cyril Lignac, Fait maison n°1, est sorti. Il compile toutes les recettes diffusées sur M6.

Cyril Lignac a réalisé les recettes de Tous en cuisine aux côtés de l'animateur Jérôme Anthony. Des familles d'anonymes sont également inscrites pour participer au programme de M6. Des célébrités font également un passage dans l'émission culinaire pour tenter de réaliser les recettes du chef cuisinier et animer la soirée. On a pu notamment compter sur la présence de Julia Vignali, Coeur de Pirate, Joyce Jonathan, Lara Fabian ou encore Manu Payet.

Tous en cuisine a brillé sur M6 grâce à son concept, mais également grâce à la personnalité de Cyril Lignac. Très apprécié des téléspectateurs, c'est un chef reconnu à la fois dans le monde de la cuisine mais aussi à la télévision. Cyril Lignac possède plusieurs établissements culinaires : Le Chardenoux, Aux Prés et Le Bar des Prés, à Paris, mais aussi les boutiques La pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, également dans la capitale. Le chef brille également sur M6 depuis plusieurs années, ayant commencé comme juré des premières saisons de Top Chef. Depuis 2012, il oeuvre comme membre du jury du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Mercotte, et sa popularité auprès des téléspectateurs n'est plus à prouver.

Tous en cuisine avec Cyril Lignac était diffusée du lundi au vendredi à 18h45 sur M6 du 24 mars au 12 juin. Les recettes et émissions passées ont été rendues disponibles en replay streaming sur le site 6play. Il suffit de se connecter au site pour les retrouver.

Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac - au programme TV jusqu'au 12 juin 2020 à 18h45 sur M6