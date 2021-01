TOUS EN CUISINE AVEC CYRIL LIGNAC - Pour cette dernière semaine de recettes, Cyril Lignac propose de nouvelles préparations. La liste des ingrédients de Tous en cuisine pour la semaine.

[Mis à jour le 11 janvier 2021 à 13h31] Dès le 15 janvier 2021, Tous en cuisine s'achève une nouvelle fois. L'émission présentée par Cyril Lignac et Jérôme Anthony revient en effet par salves depuis le lancement de l'émission en mars 2020, et reprend régulièrement. Du 11 au 15 janvier 2021, dès 18h40, les fidèles de l'émission pourront cuisiner une dernière fois auprès du chef et de l'animateur, avant l'interruption du programme pour une durée indéterminée. Les ingrédients qui sont proposés pour cette nouvelle semaine de programme culinaire ont été dévoilés sur les réseaux sociaux et le site CuisineAZ.

En cette semaine du 11 janvier 2021, Cyril Lignac propose plusieurs plats à préparer et déguster dans Tous en cuisine : velouté de potimarron aux amandes et coquilles de poissons gratinées aux poireaux (lundi 11 janvier), salade de lentilles à la cannelle, œufs mollets et magret de canard aux fruits et polenta (mardi 12 janvier), une tartiflette croustillante et une poire Belle Hélène avec de la crème chantilly (mercredi 13 janvier), omelette aux champignons et crème au vin jaune, financiers aux cassis et marrons glacés (jeudi 14 janvier), Koulibiac au saumon avec du beurre blanc (vendredi 15 janvier). Retrouvez la liste complète des ingrédients de Tous en cuisine ci-dessous.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac est une émission télévisée diffusée dans un premier temps sur M6 du 24 mars au 12 juin 2020. Ce rendez-vous culinaire quotidien a été créé durant le confinement, afin d'aider les Français à s'occuper en préparant des repas sains et gourmands. Forte de son succès d'audiences, l'émission reprend dès le 24 août 2020, avec toujours le chef professionnel et l'animateur Jérôme Anthony derrière les fourneaux. L'émission est diffusée du lundi au vendredi à 18h40 sur M6.

Dans une interview donnée à TV Mag, Cyril Lignac a détaillé les avantages, mais également les contraintes du programme : "Je suis un bosseur et je vis de ma passion. Le public, le succès, l'engouement étaient là, donc j'ai eu envie de reprendre cette émission". Toutefois, si le chef a pu s'organiser pour ce retour à la télévision, il le précise très clairement : "je ne peux pas tenir toute l'année avec une émission quotidienne en direct, alors on va faire des salves". L'émission a pris fin une seconde fois sur M6 le 9 octobre, pour laisser son créneau de diffusion à Objectif Top Chef. Pendant les fêtes de fin d'année 2020, Tous en cuisine a signé son retour dans la grille des programmes de M6 jusqu'au 15 janvier 2021.

Chaque semaine durant la diffusion de l'émission, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose de nouvelles recettes à réaliser en même temps que le chef et l'animateur Jérôme Anthony. Afin de suivre les consignes de préparation en direct, CuisineAZ et M6 mettent en ligne la liste des ingrédients nécessaires aux préparations de la semaine. Généralement, la liste des ingrédients est mise en ligne sur le site de cuisine mais également sur les réseaux sociaux de M6 et ceux de Cyril Lignac le samedi qui précède la diffusion de l'émission.

Depuis le 11 juin 2020, un livre de recettes est sorti en librairie. Cet ouvrage, intitulé Fait maison n°1, compile toutes les préparations diffusées dans Tous en cuisine et concoctées par Cyril Lignac durant le confinement et le début du déconfinement. Il est possible de se le procurer dans les librairies au prix de 12,90 €. Vous pouvez le commander directement en cliquant ci-dessous. Fait maison n°2 est actuellement est disponible pour le même prix en ligne et en librairies depuis le 3 septembre 2020.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose de nombreuses recettes sur M6. Pour retrouver toutes les préparations du chef, rien de plus simple ! Il suffit de se connecter sur le site de streaming 6play, qui propose l'émission en replay et toutes celles déjà diffusées. Le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel, et le site CuisineAZ publient également les étapes écrites de chaque nouvelle recette sur son compte. Le livre de recettes Fait maison n°1 de Cyril Lignac, sorti le 11 juin 2020 en librairie, compile également des préparations du chef vues dans l'émission.

Tous en cuisine a brillé sur M6 grâce à son concept, mais également grâce à la personnalité de Cyril Lignac. Très apprécié des téléspectateurs, c'est un chef reconnu à la fois dans le monde de la cuisine mais aussi à la télévision. Cyril Lignac possède plusieurs établissements culinaires : Le Chardenoux, Aux Prés et Le Bar des Prés, à Paris, mais aussi les boutiques La pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, également dans la capitale. Le chef brille également sur M6 depuis plusieurs années, ayant commencé comme juré des premières saisons de Top Chef. Depuis 2012, il oeuvre comme membre du jury du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Mercotte, et sa popularité auprès des téléspectateurs n'est plus à prouver.

Tous en cuisine avec Cyril Lignac était diffusée du lundi au vendredi à 18h45 sur M6 du 24 mars au 12 juin 2020. L'émission reprend le 24 août 2020 pour une diffusion quotidienne à 18h40 jusqu'au 9 octobre 2020 et du 21 décembre 2020 au 15 janvier 2021, toujours sur la sixième chaîne. Les recettes et émissions passées ont été rendues disponibles en replay streaming sur le site 6play. Il suffit de se connecter au site pour les retrouver.

