La meilleure escapade au soleil de l'hiver est à seulement 3 heures de la France

Fuyez l'hiver : cette ville est classée n°1 pour une escapade chaude à courte distance de vol.

L'hiver frappe avant l'heure avec les jours qui raccourcissent et qui deviennent froids et pluvieux partout en France. L'attente sera interminable avant le retour de la lumière et de la chaleur, pas avant fin mars... Face à cette perspective morose, l'idée d'une évasion de dernière minute au soleil n'a jamais été aussi forte : au cours du dernier mois, les recherches Google pour "destination au soleil" ont enregistré un bond spectaculaire de 257% !

Pour guider au mieux les voyageurs dans cette "chasse au soleil", les experts voyage de Sixt ont croisé les données climatiques de Nomadseason (température maximale moyenne, nombre de jours de pluie et d'heures d'ensoleillement en novembre) avec les tendances de recherche issues de Google Trends pour dénicher la meilleure destination chaude située à moins de 4h30 de vol de Paris.

Casablanca au Maroc. © danmir12 - stock.adobe.com

Et c'est Casablanca au Maroc qui est arrivée première du palmarès de Sixt ! Accessible en 3h10 de vol direct depuis Paris, la ville marocaine est une valeur sûre avec une température moyenne de 21°C et 10h24 d'ensoleillement par jour en moyenne au mois de novembre, soit près d'une heure de soleil de plus par jour par rapport aux régions du sud de la France.

Et ce n'est pas un hasard si Casablanca a généré plus d'un demi-million de recherches au mois d'octobre (au total 523 000) : sans les heures de vol interminables, celle que l'on surnomme "la ville blanche" offre un dépaysement immédiat avec son climat doux, ses rares jours de pluie (seulement 8 jours de pluie en moyenne en novembre) et sa culture vibrante.

La Mosquée Hassan II est l'un des monuments les plus majestueux et hauts du monde avec son minaret culminant à 210 mètres © saiko3p - stock.adobe.com

Ce sera la saison idéale pour explorer la ville sans la chaleur écrasante : l'été, elle peut connaître en effet des pics au-dessus de 30°C si le vent chaud du Sahara sévit. Bordée par l'Atlantique, on découvre la ville et son immense mosquée Hassan II le long de la corniche animée de restaurants, cafés, salons de thé et glaciers. Les locaux s'y retrouvent à toute heure pour un café, un repas ou tout simplement pour admirer le coucher de soleil. Le soir, l'ambiance monte d'un cran avec la zone d'Aïn Diab, principal pôle de la vie nocturne de Casablanca.

En quelques jours, on se plonge dans le charme Art déco du centre-ville. C'est l'endroit idéal pour s'attabler en terrasse et plonger dans une cuisine marocaine authentique : comptez de 5 à 8 euros le plat traditionnel marocain (tagine, couscous du vendredi) et moins de 1 euro pour un thé à la menthe ! C'est également dans le dédale de l'ancienne Médina que l'on déniche des trésors et que l'on s'imprègne de l'effervescence des marchés.

Vous savez maintenant où vous envoler pour vous garantir soleil, chaleur et culture à l'approche de l'hiver en un rien de temps. En cette basse saison et hors fête de fin d'année, le prix du vol Paris-Casablanca est situé entre 95 et 170 euros via les compagnies low-cost Transavia ou TUI Fly Belgium.