C'est la destination la moins chère pour partir au soleil en janvier

Entre économies et dépaysement culturel, cet endroit prouve qu'il n'est pas nécessaire de partir au bout du monde pour faire le plein de vitamine D.

Alors que les températures avoisinent le zéro en France, l'envie de s'échapper vers une destination ensoleillée devient presque vitale en janvier. Mais entre les prix qui s'envolent pour les Antilles ou l'Asie et la grisaille qui persiste sur une majeure partie de l'Europe, trouver une escapade abordable sous le soleil semble être une mission impossible. Heureusement, nous avons déniché une véritable pépite située à seulement 3 heures de vol de la France.

Cette destination vous permettra de troquer votre doudoune contre des lunettes de soleil sans faire exploser votre compte bancaire. Encore moins chère que le Maroc, les Canaries, le Sénégal ou l'Égypte, elle est l'escale ensoleillée de l'hiver qui propose un "all inclusive" à un prix imbattable. La saison hivernale étant jugée la plus basse, les hôteliers cassent les prix jusqu'à - 60% par rapport à l'été. Le pack vol + hôtel 4 étoiles vous reviendra entre 250 et 300 euros la semaine.

La ville de Houmt Souk sur l'île de Djerba en Tunisie. © BTWImages - stock.adobe.com

Cet endroit miraculeux, c'est Djerba en Tunisie, surnommée "l'île aux sables d'or" car elle regorge de trésors. Vous adorerez flâner à Houmt-Souk au nord de l'île, entre ses ruelles blanchies à la chaux et ses bougainvilliers. La ville s'articule autour de son souk où se côtoient traditions locales et animation urbaine. Le dinar tunisien ayant une valeur très faible face à l'euro, le pouvoir d'achat des touristes y est exceptionnel. Pour les serial shopers, ce sera une aubaine, et pour se substanter, un repas complet vous coûtera entre 5 et 10 euros, pas plus !

Au-delà de Houmt-Souk, l'île cache bien des trésors : ne manquez pas Erriadh, un village transformé en galerie de street-art à ciel ouvert où il fait bon de se perdre pour admirer les fresques des artistes venus du monde entier (Djerbahood), ou Guellala, le village berbère des potiers, célèbre pour ses ateliers souterrains et son coucher de soleil spectaculaire. Pour une touche d'insolite, le parc aux crocodiles de Djerba Explore reste un incontournable.

Djerbahood, un quartier de street-art à ciel ouvert situé dans le village traditionnel d'Erriadh à Djerba en Tunisie. © Yassine Mahjoub/SIPA (publiée le 09/01/2026)

À Djerba, si le thermomètre affiche des températures douces situées en 15 et 18 degrés en janvier, ne vous attendez pas forcément à vous baigner. En revanche, préparez-vous à prendre un véritable bol de lumière sous un ciel bleu azur. L'astuce ? Profitez des établissements haut de gamme comme les hôtels avec piscines intérieures chauffées et les centres de thalasso qui y sont proposés à des prix dérisoires, 4 fois inférieurs à la France ! C'est le moment ou jamais de s'offrir une cure de bien-être totale pour le prix d'un simple week-end en province.

Alors, qu'attendez-vous pour boucler votre valise ? En ce moment, les compagnies aériennes comme Transavia, Tunisair ou Nouvelair multiplient les liaisons directes depuis Paris, Lyon, Marseille ou Nantes. Les billets aller-retour en janvier se trouvent régulièrement autour de 100 à 130 euros. En 3 heures de vol, vous quittez la grisaille française pour atterrir dans la douceur méditerranéenne.