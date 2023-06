Une ex-manager d'hôtel explique pourquoi vous ne devriez jamais toucher ces deux objets dans votre chambre

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, cette utilisatrice, ancienne responsable d'un hôtel, glisse un conseil et recommande d'éviter deux objets en particulier quand ils sont présents dans votre chambre.

Melissa Hanks est une utilisatrice très suivie sur le réseau social TikTok où elle glisse de nombreux conseils sur le voyage. Cette Britannique est surtout une experte en ce qui concerne les hôtels puisqu'elle se présente comme ex-manager d'un établissement hôtelier et que son vécu ressort dans de nombreuses vidéos. L'une d'entre elles a étonné de nombreux internautes outre-Manche puisqu'elle y donne les objets à ne jamais utiliser dans sa chambre d'hôtel... du moins sans avoir vérifié quelques points.

Un autre objet à éviter absolument !

Melissa Hans (sous le pseudo @melly_creations) montre ainsi les objets présents dans une chambre d'hôtels qui ne devraient pas être utilisés en toute confiance, au premier lieu duquel certains articles de toilette et produits d'hygiène. Elle prend ainsi en exemple les bouteilles rechargeables de shampoing, gel douche et d'après-shampoing qui se trouvent parfois directement dans la douche sous forme de grosse bouteille.

"Les gens pourraient y mettre n'importe quoi, et j'ai déjà vu du produit épilatoire et Dieu sait quoi d'autre à l'intérieur." La raison selon elle ? Ces types de distributeurs en libre-service sont facilement dévissables. Un petit malin ayant séjourné dans la chambre les jours précédents peut ainsi remplacer le gel douche par n'importe quel autre type de produit. Il existe une exception toutefois, qui a tendance à se répandre dans les hôtels : les bouteilles dont l'ouverture est verrouillée. "Ceux-ci je les utiliserai car si vous regardez, vous devez les déverrouiller pour les ouvrir et les recharger", note-elle dans cette vidéo, vue plus de 1,7 million de fois et qui a causé de nombreuses réactions des internautes.

"Le conseil avec le shampoing me stresse. Je suis toujours sur la route et je réduis mes bagages au minimum en utilisant le shampoing de l'hôtel", note un internaute. D'autres disent n'utiliser que les petites bouteilles ou flacons à usage unique et qui peuvent également être demandés à la réception de certains hôtels. Des internautes glissent des conseils complémentaires, notamment celui d'éviter les théières et cafetières disponibles. "J'ai travaillé dans un complexe hôtelier et j'ai vu la femme de chambre essuyer les toilettes puis utiliser le même chiffon pour essuyer la cafetière ! Je suis encore dégoûté", assure l'un d'entre eux... Mélissa Hanks valide, elle qui précise également dans cette même vidéo que la cafetière est à éviter car le nettoyage de la machine peut laisser à désirer.