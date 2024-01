Mieux que Cancun ou Tulum, cette merveille est surnommée la lagune aux 7 couleurs - de sublimes eaux turquoise

Si les touristes sont nombreux à se presser à Cancun ou Tulum au moment de découvrir le sud du Mexique, un petit delta plus au sud réserve un superbe spectacle aux vacanciers qui le découvrent.

Le Mexique a le vent en poupe. Les touristes du monde entier sont nombreux à s'y presser pour découvrir un pays qui cumule de nombreux atouts. Riche culture, patrimoine historique, temples et innombrables pyramides, déserts, montagnes mais aussi sublimes plages que ce soit sur la côte Caraïbe dans le Yucatan ou sur la côte pacifique séduisent de plus en plus.

Parmi les endroits les plus prisés, figurent deux incontournables de la "riviera maya" dans le Yucatan. La festive Cancun est désormais bien connue, notamment des touristes américains alors que Tulum a vu sa popularité grimper en même temps que les hôtels et restaurants ont poussé comme des champignons pour suivre la tendance d'un séjour bohème les pieds dans l'eau. Si vous cherchez à fuir la foule et les grands complexes hôteliers, il est tout à fait possible d'opter pour davantage de quiétude et d'authenticité plus au sud.

La région de Bacalar et sa lagune unique est un vrai joyau. Elle se compose d'une bande d'eau se jetant dans une autre lagune qui, par un petit corridor, donne enfin sur la mer des Caraïbes. Ce repaire de pirates qui y trouvaient mouillage calme et cachettes est devenu une vraie merveille naturelle avec notamment des oiseaux et une faune lacustre unique.

Les chanceux voyageurs peuvent y découvrir des eaux turquoise aux teintes étonnantes, notamment lorsque la météo est changeante. En plein soleil, comme lors d'une large partie de la saison touristique, les eaux de Bacalar deviennent un vrai paradis pour les yeux. Ce n'est pas pour rien que Bacalar est d'ailleurs surnommée la "lagune aux sept couleurs" !

Bacalar propose des hébergements plus préservés et dépaysants. Les petites cabanes lacustres donnant directement sur la lagune avec d'innombrables petits pontons ont inspiré des hôtels offrant tout le confort nécessaire tout en préservant les lieux. Certains offrent de superbes pontons ou de petites balançoires pour profiter de la vue les pieds dans l'eau. Depuis ces pontons, il est également possible de louer des kayaks ou de partir à la découverte des cénotes voisins, ces puits légendaires et impressionnants qui font la particularité de cette région du Mexique.

Les locaux en profitent aussi pour faire de purifiants bains de sable, le sable de la lagune étant réputée pour ses qualités exfoliantes. Depuis Bacalar, il est enfin possible de pousser plus au nord en direction de la touristique Playa del Carmen pour partir à la découverte d'une autre réserve naturelle, celle de Sian Ka'an pour une visite guidée en petit bâteau à la découverte des oiseaux et animaux locaux.