C'est aussi beau que la Côte d'Azur et un dîner y coûte moins de 10 euros : cette destination est LA star de l'été 2025

Avec ses plages de rêve, ses prix imbattables et son authenticité préservée, cette destination méditerranéenne a tout pour détrôner les spots les plus prisés.

Lassés de la foule et des prix exorbitants de la Côte d'Azur ? Et si vous tentiez une escapade dans une contrée encore méconnue mais tout aussi époustouflante de beauté ? Nichée au cœur de la Méditerranée, cette pépite cumule tous les atouts pour devenir LA destination phare des vacances estivales.

On y trouve tout pour séduire une grande variété de touristes : voici le cocktail gagnant de ce nouvel eldorado de la Méditerranée. Commençons par des eaux turquoise à perte de vue, bordées par les plages de Ksamil et de Dhërmi. Enchaînez par une visite du canyon de l'Osum et ses falaises vertigineuses plongeant dans des eaux émeraude.

L'arrière-pays et ses villages authentiques comme Theth ou Valbona, lovés dans les spectaculaires derniers contreforts des Alpes complètent le tableau. Et si besoin ajoutez une pincée de cités historiques comme Berat et Gjirokastër et leurs trésors ottomans classés à l'UNESCO, Butrint et son site archéologique d'exception, ou encore Shkodra et son château mythique, synthèse de 2000 ans d'histoire... Chaque région apporte son lot de surprises !

Bienvenue en Albanie, le petit dernier des Balkans qui monte ! Longtemps resté dans l'ombre de ses voisins croate, monténégrin et grec, ce pays a entamé sa mue il y a quelques années pour devenir l'étoile montante du tourisme en Europe du Sud. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2023, l'Albanie a accueilli plus de 10 millions de visiteurs étrangers, se classant dans le top 5 mondial des plus fortes progressions. Et 2024 a encore confirmé la tendance.

Il faut dire que le pays ne manque pas d'arguments pour séduire. Outre ses merveilles naturelles, de la Riviera albanaise réputée pour ses spots de plongée aux spectaculaires montagnes des Alpes dinariques, l'Albanie mise sur un rapport qualité-prix imbattable. Ici, vous pouvez déguster du poisson fraîchement pêché pour une poignée d'euros sur une terrasse à flanc de falaise. L'addition d'un dîner complet dépasse rarement 10 euros par personne. Même les hébergements, de la chambre chez l'habitant à l'hôtel 4 étoiles, affichent des tarifs défiant toute concurrence.

Alors, prêts à sauter le pas ? Les principaux tour-opérateurs ont déjà flairé le filon albanais et étoffent leurs offres pour l'été 2025. Il est encore temps de profiter de tarifs avantageux, avec des séjours tout compris à partir de 500 euros la semaine au départ de France. Les liaisons aériennes se multiplient également, la capitale Tirana n'étant qu'à 2h de vol de Paris avant l'arrivée d'un nouvel aéroport prévu ces prochaines années. Il va falloir se dépêcher pour découvrir l'Albanie avant tout le monde !