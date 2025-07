Des millions de Français l'empruntent chaque année, cette compagnie low-cost fait partie des plus sûres au monde

Vous avez peur de prendre l'avion ? La compagnie low-cost européenne la plus sûre au monde ne vous est sûrement pas inconnue !

Même si les chiffres prouvent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs, avec un risque d'accident mortel de 0,1 pour un million de vols, la sécurité du transport aérien est devenue une préoccupation majeure pour les voyageurs. Affectés par la surmédiatisation des rares accidents aériens qui se produisent dans le monde, certains voyageurs développent même une peur irrationnelle de l'avion. Afin de voyager l'esprit serein, le site australien AirlineRatings.com publie chaque année son classement de sécurité des compagnies aériennes du monde entier.

Et c'est la grande surprise pour l'année 2025 : un transporteur aérien européen bien connu des Français a fait son apparition dans le peloton de tête du Top 25 des compagnies aériennes low-cost de AirlineRatings.com. En 40 ans d'existence, cette compagnie à bas coûts n'a jamais connu d'accident mortel et affirme qu'elle "continue à donner la priorité à la sûreté et à la sécurité de son personnel et de ses clients".

C'est donc une compagnie irlandaise qui arrive à la 3e place, réputée pour ses prix d'appel très bas vers des destinations très prisées par les Français comme Barcelone, Madrid, Lisbonne, Rome, Milan, Venise, Naples, Londres, Marrakech et bien d'autres. Ses vols directs sont opérés depuis de nombreux aéroports français de grandes villes, mais aussi depuis des aéroports régionaux qui n'étaient pas toujours bien desservis auparavant, à l'image de Paris-Beauvais (BVA). Découvrez-la sans plus attendre dans le classement des 25 compagnies aériennes low-cost les plus sûres de l'année 2025 :

HK Express Groupe Jetstar Ryanair EasyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris Flydubai Norvégien Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia Indigo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacifique ZipAir SKY Air Baltic

Ryanair est donc la première compagnie aérienne low-cost la plus sûre en Europe selon AirlineRatings.com. La compagnie britannique EasyJet la suit de près à la 4e place, devenant la deuxième compagnie low-cost européenne en matière de sécurité. Elle aussi n'a pas connu d'accident mortel au cours de ses 30 années d'activité.

Pour mener à bien son classement, AirlineRatings.com contrôle principalement les caractéristiques spécifiques de chaque compagnie aérienne, de l'âge et la taille des appareils au taux d'incidents et décès signalés et leur gestion, en passant par le nombre d'avions exploités, la compétence et la formation des pilotes. Elle examine également si la compagnie a passé avec succès l'audit de sécurité opérationnelle de l'IATA (Certification IOSA) et si son pays a été soumis à l'audit du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP).

En plus de la sécurité, AirlineRatings.com évalue aussi les compagnies sur les avis des passagers, la qualité des produits et services. Enfin, "l'instabilité financière d'une compagnie aérienne", qui "peut entraîner d'importants problèmes opérationnels" et sa responsabilité reconnue face à un accident la disqualifie automatiquement.