Plus de 6 minutes dans le noir : c'est l'éclipse solaire la plus attendue sur Terre et elle arrive bientôt

Cette éclipse solaire est très attendue par tous les passionnés d'astronomie en raison de sa durée exceptionnelle et de sa visibilité depuis des sites historiques.

On l'a baptisée "l'éclipse du siècle'" chez les férus d'astronomie et dans la communauté scientifique. Dans deux ans à peine, l'éclipse solaire la plus longue du XXIe siècle va apparaître dans le ciel, la dernière ayant duré aussi longtemps remontant à 1991 et la prochaine la dépassant n'ayant lieu qu'en 2114...

Franchir le seuil des 6 minutes plongés dans le noir est un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Et c'est ce qu'il va se produire à une période de l'année où la visibilité est maximale, principalement à des endroits historiques où la couverture nuageuse sera quasi nulle, garantissant une forte chance de voir l'éclipse sans être gênés.

Éclipse solaire observée au-dessus des ruines antiques du temple de Karnak à Louxor, en Égypte, au crépuscule. © katyae - stock.adobe.com

Notez bien cette date dans vos agendas : le 2 août 2027, la plus longue éclipse solaire du siècle va débuter dans l'océan Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar, traverser l'Afrique du Nord (nord du Maroc et de l'Algérie, centre de la Tunisie et nord de la Lybie) et le Moyen-Orient (Haute-Égypte et vallée du Nil, sud-ouest de l'Arabie Saoudite, ouest du Yémen, pointe nord-est de la Somalie) avant de terminer dans l'océan Indien. Le sud de Louxor en Egypte sera son épicentre, où la totalité de l'éclipse durera 6 minutes et 23 secondes. Sa trajectoire passera au-dessus des sites archéologiques majeurs comme la Vallée des Rois, ce qui rend l'événement absolument immanquable !

Bien que la bande de totalité de "l'éclipse du siècle" ne traverse pas vraiment l'Europe, elle va tout de même passer par l'extrémité sud de l'Andalousie au tout début. Ainsi, les villes côtières de Cadix et Malaga pourront bénéficier de quelques minutes d'obscurité complète : 2 minutes et 55 secondes pour Cadix et 1 minute et 53 secondes pour Malaga ! L'Espagne est le seul pays d'Europe qui pourra donc observer l'éclipse solaire totale.

Lors de l'éclipse solaire totale du 2 août 2027, le ciel s'assombrira au fur et à mesure jusqu'à ce que n'apparaisse plus qu'une couronne lumineuse entourant la Lune noircie qui recouvre le Soleil. © Helens - stock.adobe.com

En France, l'éclipse solaire du 2 août 2027 sera visible uniquement sous la forme d'une éclipse partielle sur l'ensemble du territoire métropolitain aux alentours de 11 heures. La visibilité sera la meilleure dans le sud, avec une Lune masquant le Soleil à 72% à Toulouse et Marseille, et une occultation allant jusqu'à 70% du disque solaire en Corse et sur la Côte d'Azur. Plus au nord et à Paris, les observateurs n'auront pas cette chance avec une obscuration avoisinant les 50%. En d'autres termes, ces régions verront le Soleil à moitié mangé.

En revanche, la durée exceptionnelle de son observation à Louxor, où l'éclipse sera au zénith au-dessus des temples pharaoniques comme Karnak, promet des milliers de clichés en haute résolution, attirant une horde de chasseurs d'éclipse et de touristes. Pour vous donner l'ampleur du phénomène, des voyages astro-culturels de luxe incluant le transports vers ces lieux d'observation mémorables sont déjà réservés depuis des années !