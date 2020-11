"Air France : la compagnie dévoile son programme de vols pour les fêtes, destinations et infos"

Air France renforce ses capacités pour les fêtes de fin d'années sur le réseau domestique et les Outre-mer. On fait le point sur les destinations et les dernières infos.

[Mis à jour le 27 novembre 2020 à 15h03] Pendant les fêtes de fin d'année, la compagnie aérienne Air France ouvre 13 nouvelles liaisons domestiques, et triple ses capacités sur le réseau intérieur. Se mobilisant "pour permettre à ses clients de se déplacer en France métropolitaine et en Outre-mer pendant les fêtes", la compagnie nationale française fait le point sur toutes les annonces de ces dernières semaines concernant le réseau intérieur. Du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021, Air France lancera 13 liaisons domestiques saisonnières : Biarritz-Nice, Bordeaux-Lille, Brest-Toulon, Caen-Marseille, Caen-Nice, Strasbourg-Marseille, Strasbourg-Biarritz, Strasbourg-Brest, Strasbourg-Pau, Rennes-Marseille, Rennes-Nice, Paris CDG-Ajaccio et Paris CDG-Bastia.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En triplant ses capacités sur le réseau domestique par rapport à l'offre durant le confinement, Air France compte atteindre jusqu'à 55% du programme assuré à la même période en 2019. Cette augmentation de fréquences concernera les liaisons au départ des aéroports de Paris comme celles de région à région, avec notamment la réouverture de lignes Air France suspendues depuis le confinement : Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Nice, Lille-Marseille, Lille-Toulouse, Lille-Nice, Lyon-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Rennes, Paris-Orly-Pau, Rennes-Toulouse, Strasbourg-Toulouse et Strasbourg-Nice. La desserte des Outre-mer sera elle aussi renforcée au départ de Paris-Orly vers Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion.