Vacances de février 2021 : la fermeture des remontées mécaniques prolongée ? Les infos

D'après Le Monde, le gouvernement n'envisage pas une réouverture des remontées mécaniques début février pour les prochaines vacances scolaires. Retrouvez les dates pour la zone A, B, C et les destinations à privilégier.

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 10h24] Vous souhaitez partir en ski ou au soleil ou tout simplement programmer des activités en famille ? Alors qu'un point était prévu avec les professionnels de la montagne le 20 janvier concernant les départs au ski et la réouverture des remontées mécaniques, Le Monde affirme que l'exécutif ne s'oriente pas vers une réouverture des remontées mécaniques, début février, dans l'optique des vacances scolaires. Sur les stations de ski, "pas question de privilégier les questions économiques sur les questions sanitaires", a confirmé le premier ministre, Jean Castex, lundi soir, dans l'émission " C à vous ", sur France 5.

Concernant les départs à l'étranger, la France a renforcé les contrôles aux frontières pour une durée indéterminée. À compter du lundi 18 janvier, "tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau". Le quai d'Orsay a précisé que le résultat de ce test négatif devrait avoir été effectué dans les 72 heures avant le départ.

En ce qui concerne les vacances de février 2021, ce sont les élèves de la zone A qui seront es premiers en vacances, du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. Ce sera ensuite au tour de la zone C (Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse) d'être en congés du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021. Pour finir, la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg) profitera de ces deux semaines de vacances de février du samedi 20 février après la classe au lundi 8 mars 2021. Retrouvez les dates des vacances d'hiver 2021 par zone dans le tableau ci-dessous.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Fin des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021

En février, les vacances de Pâques et d'été sont déjà attendues par beaucoup. Pour les voyageurs les plus impatients, pourquoi ne pas profiter des vacances de février pour s'offrir un séjour inoubliable ? En Europe, optez pour l'Espagne ou l'Italie et son célèbre carnaval de Venise. En Afrique, la belle saison débute pour la Tanzanie et le Sénégal, tandis que l'Afrique du Sud vous offrira des températures dépendant les 20°. Pendant les vacances d'hiver, la Thaïlande, le Vietnam et le Népal sauront également vous séduire par leurs températures chaudes, leurs plages et leurs paysages idylliques. Pour allier détente au soleil et découvertes culturelles, cap vers le continent sud-américain : Cuba, l'Argentine et le Mexique ne vous décevront pas.