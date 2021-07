"Voyage et Covid : nouvelle carte des pays verts, orange et rouges, motifs impérieux, où partir cet été 2021 ?"

La carte des pays verts, orange et rouges a été mise à jour le 23 juillet 2021. Découvrez les conditions d'entrée par pays face au Covid-19, les pays qui se reconfinent pout lutter contre le variant Delta, l'utilisation du pass sanitaire et les motifs impérieux pour les voyageurs non-vaccinés.

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 10h50] Le gouvernement français a mis en ligne une carte des pays verts, orange et rouges en fonction de la propagation du Covid-19 afin d'aider les voyageurs dans les déplacements pour les vacances Actualisée le 23 juillet pour la dernière fois, la carte intègre trois nouveaux pays dans la liste des pays verts où l'on peut partir sans restrictions : les Comores, Israël et l'Ukraine. Attention tout de même avant de réserver votre voyage car même si un pays est indiqué en vert, il n'y a pas forcément de réciprocité avec la France. Les États peuvent en effet établir des mesures sanitaires supplémentaires si elles sont nécessaires et proportionnées (par exemple : test, quarantaine…).. Classé en "vert", le Japon n'accepte pas, par exemple, la venue des touristes français. Vous pouvez retrouver la carte ci-dessous ou sur la plateforme mise en place par le gouvernement .

Pour voyager dans l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de justifier du motif de son déplacement, mais des obligations de test préalable sont nécessaires. Parmi les pays de la liste verte, l'Espagne, le Portugal, Chypre, les Pays-Bas et la Grèce sont mis sous surveillance au sein des pays de l'espace européen, avec un test exigé au départ de moins de 24h pour les personnes non-vaccinées (contre 72h pour les autres pays de cette liste). Les personnes complètement vaccinées (avec un produit utilisé dans l'UE) sont quant à elle exemptées de toute contrainte à leur retour en France, "quel que soit le pays de provenance". Les voyageurs non-vaccinés doivent quant à eux doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange et de la zone rouge.

Concernant les voyages en avion et en train, l'extension du pass sanitaire va entrer en vigueur le 9 août, selon Gabriel Attal. Il faudra présenter son pass sanitaire ou un test PCR négatif pour les vols intérieurs, les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit. Les personnels aéroportuaires et des compagnies aériennes en contact avec les voyageurs seront également concernés par la nouvelle mesure.

Les pays classés en vert : pays et territoires dans lesquels aucune circulation active du virus n'est observée et aucun variant préoccupant n'est recensé. Il s'agit des pays de l'espace européen, auxquels s'ajoutent l'Albanie, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Bosnie, Brunei, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, Hong-Kong, Israël, le Japon, le Kosovo, le Liban, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, Singapour, Taiwan, l'Ukraine, l'Union des Comores et Vanuatu.

Si vous arrivez de ces pays-là, plus aucun motif impérieux de visite ne sera exigé de vous. Et vous ne devrez fournir de preuve de test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h que si vous n'êtes pas vaccinés. Les vaccinés seront, eux, dispensés de test. Les vaccinés sont ceux qui ont effectué une vaccination complète depuis au moins 14 jours à la date du voyage avec les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (et depuis quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson). Attention ces mesures valent pour les voyageurs français qui souhaitent se rendre là-bas et en revenir, mais aussi pour les ressortissants de ces pays. Malheureusement, les pays verts ajoutent des restrictions pour entrer sur leur territoire ou interdisent même les voyages. La plupart des pays verts hors espace européen cités restent fermés aux voyageurs français pour le moment (Etats-Unis, Australie, Canada, Japon...) .

Même si un pays classé vert, les voyageurs doivent tout de même s'informer des conditions d'entrée dans le pays (test PCR, visa, frontières fermées, obligation de test, de quarantaine...). Si plus de 50 pays ont été classés en vert à la date du 30 juillet 2021, il n'y a pas toujours une réciprocité dans les facilités de voyage. Parmi les pays verts, les Français peuvent vraiment voyager :

en Allemagne : présentation d'un test PCR -72h ou antigénique -48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR -72h ou antigénique -48h négatif, vaccination ou immunité en Autriche : quarantaine pour les voyageurs non vaccinés

: quarantaine pour les voyageurs non vaccinés en Belgique : présentation d'un test PCR négatif -72h, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR négatif -72h, vaccination ou immunité en Bulgarie : présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité à Chypre : test PCR négatif - de 72h avant le départ, puis un 2e réalisé à l'arrivée avec un isolement nécessaire dans l'attente du résultat

: test PCR négatif - de 72h avant le départ, puis un 2e réalisé à l'arrivée avec un isolement nécessaire dans l'attente du résultat en Croatie : présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité au Danemark : pour les personnes vaccinées libre accès, pour les non vaccinés il faut présenter un test négatif de -48h, faire un test à l'arrivé puis un isolement est obligatoire

: pour les personnes vaccinées libre accès, pour les non vaccinés il faut présenter un test négatif de -48h, faire un test à l'arrivé puis un isolement est obligatoire en Espagne : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité en Estonie : test PCR négatif obligatoire de moins de 72h

: test PCR négatif obligatoire de moins de 72h en Grèce : présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité en Hongrie : depuis le 1er juillet 2021, la Hongrie autorise l'entrée des personnes titulaires du Certificat numérique Covid-19 européen

: depuis le 1er juillet 2021, la Hongrie autorise l'entrée des personnes titulaires du Certificat numérique Covid-19 européen en Irlande : quarantaine obligatoire de 14 jours

: quarantaine obligatoire de 14 jours en Italie : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité en Lettonie : présenter une preuve de vaccination ou immunité ; pour les autres un test PCR - 72h ou antigénique -24h négatif, puis isolement

: présenter une preuve de vaccination ou immunité ; pour les autres un test PCR - 72h ou antigénique -24h négatif, puis isolement en Lituanie : présentation d'un test PCR ou antigénique - 72h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR ou antigénique - 72h négatif, vaccination ou immunité au Luxembourg : présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité à Malte : un schéma de vaccination complet ou un test PCR négatif est demandé à tous les voyageurs

: un schéma de vaccination complet ou un test PCR négatif est demandé à tous les voyageurs aux Pays-Bas : test PCR négatif de moins de 72 heures est demandé à tous les voyageurs

: test PCR négatif de moins de 72 heures est demandé à tous les voyageurs en Pologne : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination au Portugal : un test PCR négatif -72h ou antigénique -24h

: un test PCR négatif -72h ou antigénique -24h en République tchèque : présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h ou antigénique - 48h négatif, vaccination ou immunité en Roumanie : aucun test exigé

: aucun test exigé en Slovaquie : présentation vaccination ou immunité ou mineur ; pour les personnes non vaccinées un isolement est obligatoire. Il peut être levé par le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique négatif réalisé dès le jour de l'arrivée en Slovaquie

: présentation vaccination ou immunité ou mineur ; pour les personnes non vaccinées un isolement est obligatoire. Il peut être levé par le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique négatif réalisé dès le jour de l'arrivée en Slovaquie en Slovénie : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif en Suède : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif. Gouvernement recommande de s'isoler 7 jours à l'arrivée et de refaire un test après 5 jours

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif. Gouvernement recommande de s'isoler 7 jours à l'arrivée et de refaire un test après 5 jours en Islande : pour les vaccinés et immunisés seulement un test à faire à l'arrivée à l'aéroport. Pour les non vaccinés : présentation d'un test PCR - 72h négatif, nouveau est à l'aéroport international de Keflavik, puis une quarantaine stricte de 5 jours

: pour les vaccinés et immunisés seulement un test à faire à l'arrivée à l'aéroport. Pour les non vaccinés : présentation d'un test PCR - 72h négatif, nouveau est à l'aéroport international de Keflavik, puis une quarantaine stricte de 5 jours en Albanie : pas de test exigé

: pas de test exigé en Bosnie-Herzégovine : présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR ou antigénique de -48h négatif, vaccination ou immunité en Israël : l'entrée en Israël de ressortissants français est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'ambassade d'Israël à Paris

: l'entrée en Israël de ressortissants français est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'ambassade d'Israël à Paris au Kosovo : présentation d'un test PCR - 72h négatif, vaccination ou immunité

: présentation d'un test PCR - 72h négatif, vaccination ou immunité en Macédoine du Nord : pas de test exigé

: pas de test exigé au Monténégro : pas de test exigé

: pas de test exigé en Serbie : présentation un test PCR négatif - 48h et se confiner à domicile pendant 10 jours

: présentation un test PCR négatif - 48h et se confiner à domicile pendant 10 jours à Hong-Kong : test de -72h obligatoire, le voyageur doit posséder 4 documents et quarantaine obligatoire à l'hôtel

Dans les pays orange, on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Il s'agit de tous les pays n'étant pas inclus dans les listes des pays verts et rouges, par exemple le Royaume-Uni, pour qui une obligation de test de moins de 24h pour les personnes non vaccinées a été ajoutée.

Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) ne sont pas sont soumis au régime des motifs impérieux. Ils doivent présenter, en complément de leur attestation de vaccination, une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19.

Les voyageurs non vaccinés en provenance d'un pays en zone orange doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h avant le vol. Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test, un motif impérieux pour rentrer sur le territoire métropolitain (la liste indicative des motifs impérieux figure sur l'attestation d'entrée sur le territoire métropolitain), une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19, un engagement sur l'honneur à se soumettre au test antigénique ou à l'examen biologique qui sera réalisé à l'arrivée en France métropolitaine et un engagement sur l'honneur à s'isoler durant 7 jours et un engagement sur l'honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique (PCR) à l'issue de la période d'isolement.

Dans les 27 pays classés rouges au 23 juillet, le virus circule activement et la présence de variants est préoccupante. Il est fortement recommandé - mais pas interdit - de ne pas voyager dans les pays en rouge : Afghanistan, Afrique du Sud, Argentine, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Inde, Indonésie, Maldives, Mozambique, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, Paraguay, République démocratique du Congo, Russie, Seychelles, Sri Lanka, Suriname, Tunisie, Uruguay et Zambie.

Seuls les voyageurs non-vaccinés doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays de la liste rouge. La vérification de l'existence du motif impérieux sera effectuée en France avant le départ. Aucun ressortissant français ou étranger souhaitant regagner son pays de résidence ou d'origine ne sera empêché de quitter le territoire français . Les voyageurs souhaitant se rendre dans un pays de la liste rouge sont invités à se renseigner avant leur départ sur les conditions d'entrée dans leur pays de destination. Au retour de France, une quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité sera à effectuer par les voyageurs non-vaccinés.

Depuis le 1er juillet, le pass européen, également intitulé "certificat COVID numérique de l'UE", est entré en application au sein de tous les États membres, avec une période de transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu'au 30 juin 2022. Il s'applique à trois situations : il atteste qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu'elle a passé un test négatif, ou encore qu'elle est immunisée après avoir contracté la maladie" a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne.

Le pass sanitaire européen est disponible sur le site de l'Assurance maladie dédié à la vaccination, Ameli.fr depuis le 25 juin. Si vous êtes d'ores et déjà vacciné, connectez-vous sur attestation-vaccin.ameli.fr/attestation avec vos identifiants ou France Connect et imprimez l'attestation de vaccination mise à jour dans un document de quatre pages ou scannez le nouveau QR code dans l'application TousAntiCovid. Le code-barres vient alors s'installer dans la rubrique "Mon Carnet" dans les certificats.

Est-il possible se faire rembourser en cas d'annulation de votre séjour cet été ? Si c'est vous qui annulez votre billet, sachez que la règle n'est pas la même en fonction des compagnies aériennes. Air France promet le remboursement ou la modification possible jusqu'au jour du départ sur tous ses billets. Pour des vols prévus cet été, les passagers easyJet peuvent modifier leurs vols sans frais

supplémentaires, jusqu'à 2 heures avant le départ, et pour l'ensemble des destinations en vente.Tout passager dont le voyage est concerné par des restrictions de déplacements ou une quarantaine obligatoire pourra être remboursé, même si le vol est maintenu. Les billets Ryanair sont modifiables, mais non remboursables. Les billets Inoui, Ouigo et Intercités sont annulables gratuitement jusqu'à trois jours avant le départ jusqu'au 29 août inclus.

Pour les voyages organisés à destination d'un pays où l'on observation une flambée de l'épidémie de Covid-19, les agences de voyages sont dans l'obligation de vous permettre d'annuler votre voyage et doit vous rembourser intégralement dans les 14 jours de l'ensemble des frais engagés.

Malgré l'allégement de certaines restrictions concernant les voyages, une assurance spéciale Covid est devenue obligatoire dans 34 pays (Algérie, Bénin, Namibie, Seychelles, Russie, Brésil, Chili, Costa Rica, Salvador, Cambodge, Chine, Maldives, Philippines, Thaïlande...). Les autorités des pays concernés imposent une attestation d'assurance avec mention "Covid" garantissant la couverture d'éventuels frais sur place liés à la maladie : quarantaine dans un hôtel, rapatriement sanitaire... Le contrôle du document s'effectuera le plus souvent lors de la montée dans l'avion et conditionne parfois l'obtention du visa.

Le passeport sanitaire est obligatoire dès 11 ans pour les personnes voyageant depuis et vers la Corse. Ils n'ont donc plus besoin de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, s'ils sont munis d'un certificat de vaccination. S'ils ne sont pas vaccinés, ils doivent présenter un test négatif. De plus, une déclaration sur l'honneur doit être remplie par les passagers et présentée au moment de l'embarquement.

L'état d'urgence sanitaire a été déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour "prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension" avec la recrudescence de cas de Covid-19, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Ce régime d'exception permet notamment de limiter la circulation des personnes, voire d'ordonner un reconfinement local en cas de circulation trop active du virus.

Face à l'accélération brutale de l'épidémie de Covid-19 en Martinique, le Préfet de l'île a annoncé l'extension du couvre-feu dès le 30 juillet à 18h. Un confinement de la population entrera également en vigueur à partir de samedi 31 juillet à 5h, les déplacements seront limités dans la limite des 10km autour de son domicile, et ce jusqu'à la mi-août.