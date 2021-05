Confinement en Europe : déconfinement en Italie, couvre-feu en Allemagne, le point par pays

Face à l'amélioration de la situation épidémiologique, bars, restaurants mais aussi écoles et lieux culturels ont rouvert leurs portes en Italie. De son côté, l'Allemagne a mis en place un couvre-feu national. Quelles sont les nouvelles mesures mises en place par nos voisins européens face à la troisième vague de Covid-19 ?

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 11h28] Le monde fait face à la troisième vague de Covid-19, entre nouvelles mesures restrictives et déconfinement progressif au printemps. Dans l'Union Européenne, la France vient d'entamer son plan de déconfinement en allégeant les restrictions de déplacements. Les terrasses, commerces non essentiels, salles de sport ou encore bibliothèques ont rouvert le 12 avril dernier au Royaume-Uni. En Espagne, le gouvernement ne prolongera pas l'état d'urgence sanitaire au-delà du 9 mai 2021, lequel avait été décrété en octobre 2020. Une plus grande mobilité est ainsi attendue entre les communautés autonomes, ainsi qu'un redémarrage des voyages internationaux.

Contrairement à la plupart des pays européens, l'Allemagne a dû serrer la vis. Berlin a mis en place un couvre-feu national de 22h à 5h du matin depuis le 22 avril dernier face à la recrudescence des cas et à la menace des différents variants. Aucun calendrier de déconfinement n'est prévu pour le moment.

Gérée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une carte unique de zones rouges, vertes, oranges et grises en fonction du taux de contamination permet aux voyageurs de mieux s'y retrouver (disponible ICI et mise à jour le 29 avril 2021). Au total, une vingtaine de pays de l'UE, dont la France, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Italie apparaissent en rouge en raison de leur situation sanitaire. Seule la Finlande apparait majoritairement en vert en ce début mai. La Norvège, le Portugal, l'Irlande et quelques régions espagnoles sont en orange.

© ECDC

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Confiné pour la troisième fois début janvier (avec des régions comme Londres confinées dès la mi-décembre), le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer depuis quelques semaines notamment grâce à une politique de vaccination de masse. Le pays compte désormais moins de 3 000 cas et moins de 50 décès par jour.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit ambitionner un retour à la quasi-normale pour l'été, en présentant une stratégie de déconfinement. Les élèves ont progressivement repris le chemin de l'école au mois de mars. Les rencontres et les sports en extérieur sont autorisés depuis ce lundi 29 mars en Angleterre, où la deuxième phase du déconfinement progressif a débuté. Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les terrasses et les pubs rouvrent ce lundi 12 avril. La réouverture de la restauration en salle n'est prévue que lors de la prochaine étape du déconfinement, le 17 mai, en même temps que les hôtels, salles de spectacles et tribunes des stades, avec des capacités limitées.

Côté loisirs, les Anglais peuvent retourner dans les salles de sport, les spas, les bibliothèques, faire un tour au zoo et partir en vacances en Angleterre, tant qu'ils restent entre membres du même foyer.

L'Irlande a décidé de durcir les conditions pour les "passagers arrivant de France". A partir du 15 avril 2021, les voyageurs devront subir une quarantaine de 14 jours obligatoire et seulement dans les hôtels désignés par le gouvernement. La réservation doit être faite avant le départ. La réservation dans les hôtels désignés par le gouvernement est consultable ICI, les autorités rappellent que tous les frais sont à la charge des passagers et que la non-application de la quarantaine est une infraction grave.

Pour information, le prix du forfait standard tout inclus, est fixé à 1 875 euros et pour 12 nuits. Le gouvernement irlandais se charge du transfert vers l'établissement de quarantaine, que les voyageurs arrivent par voie maritime ou aérienne.

Le gouvernement espagnol ne prolongera pas l'état d'urgence sanitaire au-delà du 9 mai 2021. Une plus grande mobilité est ainsi attendue entre les communautés autonomes, ainsi qu'un redémarrage des voyages nationaux. Le couvre-feu est maintenu chaque soir à partir de 22h, selon les régions.

Si aucune mise en quarantaine n'est en vigueur à l'entrée sur le territoire espagnol, l'Espagne oblige toutefois les voyageurs provenant de 65 "pays à risque", dont la France, à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée sur le territoire espagnol. Si cette mesure s'appliquait "dans les points d'entrée" dans le pays, c'est-à-dire les aéroports et les ports uniquement jusque maintenant, un test PCR négatif de moins de 72 heures est désormais exigé pour toute personne souhaitant passer la frontière terrestre française pour se rendre en Espagne. A partir du mois de juin, les touristes arrivant en Espagne avec le certificat sanitaire de l'Union européenne (UE) pourront entrer sans avoir à se soumettre à des quarantaines ou à fournir des tests de dépistage négatifs

À Madrid, tout est ouvert : les bars, les restaurants, les lieux culturels et les musées. Toutefois, tout ferme à 21h le soir et un couvre-feu est décrété à 22h. Les terrasses sont prises d'assaut alors que les discothèques sont également ouvertes.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes.

Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacle ont rouvert partiellement lundi 26 avril en Italie. Une grande majorité de la vingtaine de régions sont désormais classées en jaune, le niveau le plus bas de risque face à la pandémie. Les bars et restaurants y sont autorisés à servir en terrasse, et aussi le soir, pour la première fois depuis six mois, même si le couvre-feu débutant à 22h reste toujours en vigueur. Au total, près de 140 000 bars, restaurants, pizzerias et gîtes ruraux ont rouvert. De leur côté, les cinémas, théâtres et salles de concert peuvent accueillir du public à hauteur de 50% de leurs capacités.

Comme le rappelle le Quai d'Orsay dans ses conseils aux voyageurs, les personnes entrant en Italie en provenance de France " doivent présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48h avant le voyage et se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale. Ils doivent en outre se soumettre à un isolement de 5 jours et ce même si le premier test est négatif, à l'adresse indiquée aux autorités sanitaires (adresse privée ou hôtel) et refaire un test à la fin de l'isolement. "

L'Allemagne a classé la France en " zone à haut risque " face à la pandémie de Covid-19, ce qui entraine de nouvelles restrictions à l'entrée sur son territoire. Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que le dispositif prévoyait " des contrôles aléatoires sanitaires plus renforcés que ce qui existait jusqu'à présent, avec tests obligatoires et quarantaine conseillée ". Pour les travailleurs frontaliers, des discussions sont en cours avec les régions concernées pour " essayer d'adapter le mieux possible ces mesures et faire en sorte que ces salariés soient le moins pénalisés possible ". " Mais il y aura obligation de tests sanitaires ", a-t-il tout de même noté.

Berlin a mis en place un couvre-feu national de 22h à 5h du matin depuis le 22 avril dernier face à la recrudescence des cas et à la menace des différents variants. Aucun calendrier de déconfinement n'est prévu pour le moment.

La population doit porter des masques médicaux dans les magasins et les transports en commun, et une interdiction de se déplacer à plus de 15 km de chez soi est imposée dans les villes dépassant le taux d'incidence de 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine. Il est vivement recommandé aux voyageurs de vérifier auprès du Land de leur lieu de séjour quelle est la législation applicable et quelles exceptions sont prévues.

La Belgique va autoriser à partir du 8 mai la réouverture des terrasses des bars et restaurants, fermés depuis fin octobre dernier. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé mercredi que le gouvernement adoptait une approche "prudente". "L'apparence de l'épidémie a changé. Nous ne combattons pas le même virus qu'il y a un an. Le virus et ses variants sont désormais plus virulents, plus contagieux et plus agressifs", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les écoles ont rouvert ce 19 avril, jour également de la levée de l'interdiction des voyages à l'étranger non impérieux. Le Premier ministre a cependant invité les Belges à voyager le moins possible. L'étape suivante sera la réouverture des coiffeurs et des commerces non-essentiels le 26 avril, puis celle des brocantes, des parcs de loisirs et des salles de sport (dans la limite de 25 personnes) à partir du 8 mai.

Les passagers arrivants dans les aéroports belges depuis la France sont soumis à une quarantaine de 7 jours, avec tests obligatoires de dépistage de la Covid-19 le premier et le septième jour. Des exceptions sont prévues pour les travailleurs essentiels, les étudiants devant passer des examens ainsi que pour les résidants partis à l'étranger pour des raisons professionnelles. Tous les voyageurs se rendant en Belgique, quel que soit le moyen de transport utilisé, doivent remplir le Formulaire de Localisation du Passager.

Depuis le 19 avril, la Suisse a rouvert salles de concert, de sport, les musées, les bibliothèques, les terrasses de café, de restaurants ainsi que les cinémas. L'enseignement se fait en présentiel, et les rassemblements restent limités à 15 personnes. Chaque canton se réserve néanmoins le droit de prendre des restrictions supplémentaires.

Le couvre-feu a été levé et les terrasses des cafés ont rouvert partiellement le 28 avril dernier. "Nous sommes bien sûr heureux que cela soit à nouveau possible car la société aspire à plus de liberté", a déclaré Mark Rutte au cours d'une conférence de presse, ajoutant qu'il s'agissait d'une "étape très prudente". Les terrasses pourront rouvrir entre 12 heures et 18 heures et accueillir un maximum de 50 personnes en même temps, a-t-il précisé. Les Néerlandais seront également autorisés à avoir deux invités à la maison par jour, au lieu d'un seul actuellement.

Les passagers se rendant aux Pays-Bas par voie aérienne doivent remplir un formulaire de déclaration de santé avant l'embarquement. Dans le cas où un voyageur présente l'un des symptômes énumérés dans le formulaire de déclaration de santé, il ne sera pas accepté sur le vol. Ceci est également applicable pour les passagers en transit.

Le gouvernement portugais a annoncé la réouverture des crèches, des écoles primaires et de certains commerces non essentiels (salons de coiffures, libraires, bibliothèques...) depuis le 15 mars, première étape de son plan de levée des mesures contre le Covid-19. Début avril, ce sera au tour des collèges, des terrasses des cafés et des restaurants, ainsi que des monuments et musées de rouvrir. Les lycées, les universités, les théâtres et les salles de restaurant, dans la limite de quatre personnes par table, rouvriront à la mi-avril, tandis que les grands évènements seront autorisés à partir du 3 mai, avec quelques restrictions.

En accord avec l'Espagne, le Portugal a décidé de prolonger " les contrôles aux frontières terrestres et fluviales " jusqu'à la fin de la journée du 15 avril, a indiqué le gouvernement portugais, ajoutant que le transport ferroviaire restait également suspendu. Cette mesure ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers et aux services d'urgence notamment. L'interdiction n'empêche pas non plus le retour au pays des ressortissants portugais et des personnes ayant un titre de séjour, ni la sortie des citoyens étrangers, souligne le ministère.

Les voyageurs se rendant au Portugal par voie terrestre, en provenance de pays où le taux d'incidence au Covid-19 est égal ou supérieur à 500 cas pour 100 000 habitants, comme la France, devront continuer à se mettre à l'isolement pendant 14 jours à leur arrivée, précise le ministère de l'Intérieur.

Quelles conditions à respecter en Grèce ?

Un confinement généralisé est toujours en vigueur en Grèce, comprenant un couvre-feu strict qui s'applique à tout le pays entre 21h00 et 5h00 ; dans certaines régions il s'entend entre 18h00 et 5h00. Seules les sorties pour des raisons professionnelles et privées impérieuses, dûment autorisées, seront possibles. Resteront ouverts les supermarchés, les pharmacies et les établissements hospitaliers.

Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent remplir un formulaire en ligne au moins 48h avant le voyage. Surtout, la Grèce exige qu'ils présentent à l'embarquement les résultats rédigés en anglais d'un test négatif au coronavirus (RT-PCR) de moins de 72h pour toutes les arrivées. Le test PCR Covid-19 n'est pas exigé pour les enfants nés en 2011 et après. Un dépistage aléatoire au virus peut être demandé à l'arrivée des voyageurs qui, s'il est positif, entraîne une quarantaine de 14 jours (au moins 7 jours pour les cas contacts) dans une structure désignée par les autorités sanitaires.