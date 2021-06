Vacances en Algérie 2021 : réouverture des frontières, confinement, vols, les infos pour cet été

L'Algérie a débuté une réouverture progressive des ses frontières ce mardi 1er juin 2021. Un confinement obligatoire à l'arrivée dans un hôtel reste cependant obligatoire. On fait le point sur la situation sanitaire face au Covid-19 et les mesures à respecter lors de votre voyage en Algérie cet été 2021.

L'Algérie assouplit les conditions d'entrée sur le sol de ses ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Après quatorze mois de suspension, les vols internationaux ont en effet repris le mardi 1er juin 2021. Cette décision s'accompagne d'une réduction des frais de confinement obligatoire à l'hôtel et d'une exonération pour les étudiants et les personnes âgées à faibles revenus.

Depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré près de 129 000 cas contaminations et plus de 3 400 décès des suites du Covid-19. Le pays doit recevoir un nouveau quota de 500 000 doses du vaccin chinois Sinovac en ce début de mois de juin, a indiqué une responsable du ministère de la Santé, annonçant l'arrivage de près de 3 millions de doses au cours du mois de juillet prochain.

Le temps d'un week-end ou d'une semaine de vacances à Alger, Oran, Constantine ou Ghardaïa, vous pourrez découvrir les riches naturelles du pays (cités antiques, canyons, désert...), goûter aux spécialités locales, faire les magasins ou encore profiter des plages de sable fin. On fait le point sur les condition d'entrée, les lieux ouverts et les mesures de distanciation afin que vous prépariez au mieux votre voyage en Algérie durant l'été 2021.

Après 14 mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus, le gouvernement algérien a décidé de rouvrir les frontières du pays le 1er juin 2021. Concernant les conditions d'entrée dans le pays, la compagnie Air Algérie qui a dévoilé son programme de vols a expliqué qu'en plus d'un billet d'avion, les personnes plus de 12 ans doivent êtres munis d'un test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ (en langue Arabe, française ou anglaise), à présenter à l'enregistrement et à remettre à l'arrivée.

S'agissant du programme de vols, Air Algérie, a indiqué que le vol Constantine-Tunis-Constantine se fera tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les Samedis) et celui de Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis). A propos des tarifs, elle a précisé que les indications tarifaires à partir de l'étranger sont arrêtées comme suit : au départ de Tunis : 591 dinars tunisien l'aller-retour (TTC), au départ de Istanbul : 686 dollars l'aller-retour (TTC), au départ de Paris : 518 euros l'aller-retour (TTC), au départ de Marseille : 391 euros l'aller-retour (TTC) et au départ de Barcelone : 317 euros l'aller-retour (TTC).

Des compagnies comme Volotea ou Air France peuvent encore prévoir des vols, mais pour l'heure le gouvernement algérien n'ouvre son espace qu'à la compagnie nationale Air Algérie, a indiqué à l'AFP l'aéroport de Marseille. Les liaisons maritimes restent à l'arrêt pour le moment.

Les voyageurs arrivant en Algérie devront respecter une quarantaine obligatoire de cinq jours "avec un contrôle médical permanent" dans un hôtel que le passager devra régler avant l'embarquement. Un test doit être, aussi, réalisé à la fin du confinement et, en cas de résultat positif, l'isolement de cinq jours est reconduit. A ce sujet, il a été décidé de "baisser les frais d'hébergement de 20 % pour les Algériens de retour au pays", selon le communiqué du gouvernement. Ces frais avaient été fixés à 41 000 dinars (250 euros) et l'hôtel, sélectionné par les autorités, devait être payé au moment de l'achat des billets.

Fin mai, le gouvernement algérien a annoncée prolongement des mesures de confinement partiel à domicile dans 19 wilayas préfectures) du pays jusqu'au 22 juin 2021. Ainsi, l'Algérie a reconduit le couvre-feu de minuit à quatre heures du matin à Adrar, Laghouat, Batna, Bejaïa, Blida, Tebessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, M'Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt.

Cafés et restaurants sont ouverts jusqu'à 21h en Algérie mais en ne proposent que des plats ou des boissons à emporter. Les musées ont rouvert leurs portes dans la majorité du pays. Le port du masque reste obligatoire sur la voie et dans les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les plages d'Algérie ont rouvert à la baignade. Comme chaque année, des instructions ont été données par les autorités locales pour faire respecter la gratuité de l'accès aux plages aux estivants et mettre à leur disposition toutes les commodités nécessaires.