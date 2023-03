ISS : la NASA prépare le dernier voyage de la station spatiale

ISS. La NASA qui planifie peu à peu la fin de la station spatiale a décrété ne pas vouloir dépendre de la Russie pour cette manœuvre. Elle développe actuellement un remorqueur capable d'accompagner l'ISS pour son dernier voyage.

L'ISS accueille des astronautes depuis maintenant plus de 22 ans. Alors que sa mission devait initialement durer 15 ans renouvelables jusqu'à 30, le laboratoire le plus haut du monde s'apprête à tirer sa révérence. Lieu d'expériences scientifiques et d'observation de la Terre, la station spatiale internationale a vu défiler plus de 250 astronautes dans ses modules. Étude des effets de l'apesanteur sur le corps humain, croissance des plantes dans l'espace ou encore expériences sur la physique des particules, l'ISS fait avancer la science dans différents domaines. Aujourd'hui, la structure se fragilise peu à peu et commence à montrer des signes de faiblesse.

La NASA commence à prévoir la fin de service de la station spatiale et son futur désorbitage. L'opération qui devrait se dérouler en janvier 2031 devrait être réalisée à l'aide de trois cargos russes et d'un cargo américain de secours. Cependant, la communication entre les USA et la Russie n'étant pas au beau fixe et l'agence spatiale russe ayant décidé de quitter l'aventure de l'ISS très prochainement, la NASA vient d'annoncer qu'elle préfère mettre sur pieds un plan B afin d'être capable d'assurer elle-même cette manœuvre si Roscosmos venait à lui faire faux bond.

Planifiée par la NASA pour janvier 2031, la fin de vie de l'ISS sera organisée en différentes étapes. La station spatiale sera d'abord vidée de ses occupants et les instruments qui peuvent être réutilisés seront récupérés. Puis la structure sera remorquée par trois vaisseaux Progress russes et un vaisseau américain de secours : le Cygnus.

En mars 2023, la NASA a révélé travailler sur une solution alternative qui lui permettrait de se passer des services de la Russie au cas où cette dernière se désolidariserait du projet. Le développement d'un tel remorqueur spatial pourrait coûter un milliard de dollars, rapporte le site Futura Sciences.

La station spatiale sera placée par son remorqueur sur une trajectoire qui l'emmènera vers la Terre pour un ultime grand plongeon. Elle devrait alors se désintégrer en traversant l'atmosphère et ses débris tomberont dans l'océan Pacifique dans une zone bien précise que l'on appelle le point Nemo. Il s'agit du point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée qui sert également de cimetière pour le matériel spatial.

Qu'est-ce que l'ISS ?

L'ISS, la Station spatiale internationale, est une station qui évolue en orbite autour de la Terre. Mise en service en 1998, il s'agit d'un projet auquel ont participé différentes agences spatiales dont la NASA, l'ESA qui représente l'Europe, mais également la Russie, le Japon et le Canada. Cette structure est constamment occupée par des astronautes qui réalisent des travaux de recherches scientifiques. Il s'agit aujourd'hui de la seule station orbitale en fonctionnement avec la station spatiale chinoise Tiangong achevée en novembre 2022 .

Station spatiale internationale © dimazel - stock.adobe.com

Qui a créé l'ISS ?

Depuis plusieurs décennies, l'ambition de voir des Hommes séjourner dans l'espace grandissait et faisait l'objet de plusieurs projets dont certains ont été une réussite. C'est ainsi qu'a vu le jour la station Skylab conçue par la NASA et placée en orbite en mai 1973. La station est restée en activité pendant six ans et a été désorbitée en 1979. L'Union soviétique, qui avait déjà réalisé de nombreux essais de stations spatiales avec le programme Saliout dans les années 1970, a également placé en orbite la station MIR, qui est entrée en service en février 1986. Elle a fini par être désorbitée en mars 2001.

La Station spatiale internationale prend la suite de la station MIR et constitue la première station spatiale créée par une collaboration de plusieurs nations. 16 pays ont ainsi participé à la création de l'ISS. Il s'agit du Canada, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Belgique, du Brésil, de la Hollande, de la Russie, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis. L'assemblage de l'ISS a débuté en 1998 et les premiers astronautes ont été accueillis en 2000. Toutefois, la Station spatiale internationale est composée d'une multitude de modules qui ont été acheminés un par un et il aura fallu quinze ans pour arriver à sa configuration finale. Par la suite, d'autres éléments ont été ajoutés comme le laboratoire Nauka financé par la Russie ainsi que le bras robotique européen, tous deux installés en juillet 2021.

Quelle est la mission de l'ISS ?

Lancée en 1998, la Station spatiale internationale a accueilli son premier équipage en 2000. Occupée de manière permanente depuis ce jour par des astronautes de plusieurs nationalités, l'ISS est avant tout un laboratoire international. Les recherches qui y sont menées portent sur des sujets variés comme la biologie, la physique, la physiologie végétale ou humaine. Mais la Station spatiale internationale bénéficie également d'un point de vue inégalable sur notre planète. Des travaux d'observation de la Terre y sont ainsi menés. "L'observation des glaciers, des terres agricoles, des villes et des barrières de corail vient compléter les données des satellites, et nous permet ainsi de dresser un portrait complet de notre planète", explique le CNES sur son site internet.

Pour mener à bien ces travaux de recherche, les équipes d'astronautes se relaient depuis plus de 20 ans en effectuant des rotations. Chaque équipe d'astronautes, souvent composée de membres de nationalités différentes, reste généralement 6 mois à bord de la station.

Équipage russo-américain de l'expédition 68 au départ sur la base de lancement de Baikonur. © Yuri Kochetkov/AP/SIPA (publiée le 26/09/2022)

L'ISS se situe entre 360 et 400 kilomètres de la Terre. Cela signifie qu'elle évolue en dessous des satellites de télécommunication, mais au-dessus de l'atmosphère terrestre. Elle est donc placée en "orbite basse". Chaque jour, l'ISS fait 16 fois le tour de notre planète.

Pour connaître la position de l'ISS en temps réel, l'agence spatiale européenne (l'ESA) met à disposition une carte interactive qui vous permet de suivre le déplacement de la station autour du globe terrestre.

Quelle est la vitesse de l'ISS ?

L'ISS se déplace à une vitesse de 28 000 kilomètres par heure. À cette allure, il lui faudrait à peine une demi-heure pour couvrir les 14 830 kilomètres qui séparent Paris de Tokyo. Cette vitesse extrêmement élevée permet à la station spatiale de rester en orbite autour de la Terre sans tomber dessus : c'est ce qu'on appelle la vitesse orbitale.

Quelle est la taille de l'ISS ?

Avec ses 108 mètres de long, 73 mètres de large pour un total de plus de 400 tonnes, l'ISS est le plus grand objet créé par l'Homme évoluant en orbite autour de la Terre. Pour alimenter tous ses systèmes en électricité, elle possède des panneaux solaires d'une superficie de 2 500m² au total placés de part et d'autre de la station. En volume, l'ISS compte 900 m3 d'espace dont 400 environ sont habitables.

La Station spatiale internationale est composée de plusieurs modules aux fonctions différentes. Certains d'entre eux sont pressurisés et permettent aux occupants de vivre et travailler sans scaphandre. Ce sont les modules dans lesquels les astronautes évoluent au quotidien. D'autres modules ne sont pas pressurisés et correspondent à des espaces techniques et de stockage.

L'ISS compte ainsi plusieurs modules fournis par des pays différents. Elle comprend donc plusieurs laboratoires, dont un européen nommé Colombus, un laboratoire américain, un autre japonais ainsi qu'un laboratoire russe arrivé en 2021. De nombreuses expériences sont menées dans ces laboratoires et portent sur des thèmes très variés comme la physique des matériaux, la physiologie des plantes ou encore la biologie humaine.

Pour se reposer et s'isoler, les astronautes disposent chacun d'une cabine individuelle. Ces dernières sont disposées de part et d'autre des modules et comprennent un sac de couchage arrimé au mur ainsi que des rangements destinés aux affaires personnelles. Un espace de cuisine est également installé et permet aux occupants de préparer leurs repas et stocker les rations alimentaires. D'autres modules permettent de stocker les ressources et le matériel ou encore les déchets qui doivent être régulièrement rapportés sur Terre. L'ISS est également dotée de modules d'amarrage auxquels viennent se fixer les navettes qui amènent de nouveaux astronautes.

La principale problématique de la vie dans l'ISS est l'absence de pesanteur. Sans attraction terrestre, les muscles des astronautes travaillent moins et s'affaiblissent, ce qui peut être dangereux lors de leur retour sur Terre. Il est donc primordial pour les astronautes de pratiquer deux heures d'exercice physique par jour. Pour cela, ils disposent d'équipements sportifs qui leur permettent de pallier ce problème.

Des hublots sont aménagés à divers emplacements dans l'ISS, livrant une vue sur l'extérieur de la station à ses occupants. Parmi ces fenêtres sur l'espace, la plus grande et la plus connue est la cupola financée par l'Italie, qui offre un panorama spectaculaire sur la Terre.

Coupole d'observation de l'ISS. © TOimages - stock.adobe.com

Quels sont les pays qui gèrent l'ISS ?

L'ISS est le fruit d'un travail de collaboration entre 16 pays parmi lesquels on trouve les États-Unis, le Japon, le Canada, la Russie, le Brésil ainsi que 11 pays européens dont la France. Aujourd'hui, elle est gérée par cinq agences spatiales : la NASA, l'ESA, la JAXA, ASC et Roscosmos.