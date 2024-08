Nouvelle Lune du Lion : du changement dans la vie de ces trois signes le 4 août ?

Le début du mois d'août 2024 s'accompagne d'une nouvelle lune dans le signe du Lion qui devrait bouleverser notre quotidien. Découvrez ses différents effets sur les signes du zodiaque.

Le 4 août 2024 aura lieu la prochaine nouvelle lune qui atteindra son maximum à 13h13. Cette nouvelle lune se déroulera dans le Lion, un signe dont l'exubérance pourrait avoir une influence sur la vie de nombreux autres signes du zodiaque. Entre bonne humeur et découverte de soi, on fait le point sur les énergies portées par cette deuxième lunaison estivale.

Au cœur de la nouvelle lune d'août, on retrouve bien sûr le Lion qui devrait ressentir intensément les effets de cet évènement astrologique. D'après l'astrologue Natasha Merani du magazine Marie-France, vous devriez vous sentir particulièrement en forme. "Profitez de cette énergie pour renouveler votre style et vous chouchouter, n'hésitez pas !", conseille-t-elle. Côté affaires, des opportunités pourraient se présenter durant cette période. Face à ces propositions, il s'agira de suivre votre instinct et de rester raisonnable pour remporter un contrat ou atteindre ses objectifs. C'est votre nouvelle lune, tâchez d'en tirer parti ! De belles surprises vous attendent sans doute.

La prochaine nouvelle lune aura lieu le 4 août prochain à 13h13 © Mynn Shariff - stock.adobe.com

Différents signes seront particulièrement concernés par cette nouvelle lune. Parmi eux, on trouve notamment les autres signes de Feu qui accompagnent le Lion : le Bélier et le Sagittaire. L'astrologue Isabelle Elvira du magazine Femme Actuelle préconise de ne pas hésiter à prendre des risques durant cette période. Le Bélier, signe impulsif et enthousiaste par excellence devra réfréner ses élans pendant la lunaison. Ne vous pressez pas et laissez le temps faire son œuvre. De son côté, le Sagittaire bénéficiera d'une chance inattendue causée par la nouvelle lune. Isabelle Elvira prévoit pour cette lunaison "une belle harmonie avec votre signe pour récolter la chance et le fruit de vos efforts". C'est donc le moment ou jamais de mettre les bouchées doubles. Vos efforts vont payer !

Bien qu'ils ne soient pas sous le feu des projecteurs de la nouvelle lune, tous les signes du zodiaque ressentiront ses énergies. Ainsi, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Capricorne, le Verseau et les Poissons verront cet évènement bouleverser leur quotidien. Marquée par une énergie intérieure, cette nouvelle lune du Lion invite tous les signes à rechercher le bonheur et à s'épanouir dans les différents aspects de leur vie. D'après Isabelle Elvira, c'est le moment opportun pour passer à l'acte et "défendre vos opinions et décisions" aidé par la vigueur de ce signe fougueux.