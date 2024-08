Préparez-vous, la super pleine lune du mois d'août apporte un vent de liberté sur plusieurs signes

En août, la pleine lune en Verseau vient saupoudrer nos vacances d'un parfum de liberté et de créativité. Faisons le point sur les effets de cet évènement astrologique sur les différents signes du zodiaque.

Le lundi 19 août en début de soirée, nous pourrons observer la première super lune de l'année 2024. Elle aura lieu à 20h25 en Verseau, un signe particulièrement original connu pour son sens aigu de la liberté. Si cette pleine lune est qualifiée de "super" c'est qu'elle constitue un spectacle hors du commun. En effet, elle se trouvera plus proche que d'habitude de la Terre et apparaîtra donc plus grosse et plus lumineuse qu'à l'ordinaire. Surnommée "pleine lune de l'esturgeon" par les peuples amérindiens en raison de la période propice à la pêche de ce poisson, la pleine lune du mois d'août nous réserve des surprises qui pourraient bouleverser notre quotidien.

Au centre de cette pleine lune, le Verseau fera face à ses émotions intérieures. Soyez donc attentifs à vos ressentis ! D'après Isabelle Elvira, astrologue dans le magazine Femme Actuelle, un coup de foudre pourrait bien faire son apparition si vous laissez la porte ouverte. Toujours selon l'astrologue, le Sagittaire devrait bénéficier des énergies de cette pleine lune qui l'aideront à prendre des décisions cruciales. Avec l'aide d'une personne de confiance, la situation s'éclairera rapidement. Enfin, le Cancer regagnera son indépendance grâce à cet évènement astrologique. Une bonne nouvelle qui vous permettra de vous retrouver vous-même.

La première super lune de 2024 aura lieu le 19 août à 20h25 en Verseau © Pamela Ranya - stock.adobe.com

Pour trois signes chanceux, la pleine lune de l'esturgeon sera synonyme de réussite financière. Du côté de la Balance, l'astrologue Natasha Merani du magazine Marie-France, annonce une pleine lune riche en succès. "Ne cessez pas de parier sur votre bonne étoile, savourez le moment présent et vous verrez que les évènements heureux iront dans votre sens", préconise-t-elle. De même, le Capricorne profitera de la lucidité procurée par la pleine lune pour mettre en place un plan d'action pour la rentrée et restera à l'écoute des opportunités qui se présentent. Pour finir, le Lion sera également concerné par cette énergie positive. Avec de la patience et de l'organisation, le développement financier de votre entreprise devrait bientôt porter ses fruits.

Pour les autres signes, le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion et les Poissons, la pleine Lune apportera une énergie qui "nous invitera à briser nos chaînes" selon Isabelle Elvira qui nous conseille de faire preuve d'initiative et de nous démarquer pour gagner en autonomie. Natasha Merani insiste aussi sur la créativité insufflée par le Verseau et pousse chacun à mettre à profit le temps libre procuré par les vacances d'été pour développer cette facette de notre personnalité.