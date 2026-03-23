C'est l'erreur invisible sur vos bagages : elle peut doubler le prix de votre vol avec escale

Attention à ce piège coûteux lors d'un vol avec escale : trop de voyageurs le découvrent trop tard !

C'est le moment de réserver vos prochaines vacances, et vous pensiez avoir déniché la perle rare : un vol avec escale à un prix défiant toute concurrence. Heure de départ, durée du trajet, siège : tout est validé. Pourtant, au moment de payer, la facture s'envole. En cause ? Une subtilité technique que les compagnies ne crient pas sur tous les toits.

C'est la mésaventure vécue par Léa au départ de Nantes en mars 2026. Destination : Funchal, sur l'île de Madère. Le trajet prévoit une escale à l'aller comme au retour. Jusque-là, rien d'anormal, d'autant que l'intégralité des vols est opérée par la même compagnie : EasyJet. Pourtant, malgré cette apparente unité, la voyageuse se retrouve piégée par la logistique.

L'entourloupe porte un nom : la correspondance autonome. Si vous ne faites pas attention à cette mention précise lors de l'achat, votre bagage peut vous coûter le prix d'un second billet... Contrairement à un vol avec correspondance classique, les trajets sont considérés comme deux billets distincts vendus ensemble. Par conséquent, vous devez enregistrer et payer vos options de bagages pour chaque segment de vol. "Nous voulions économiser en partageant un seul grand bagage à main à trois", explique Léa. "Au moment de payer, j'ai réalisé qu'au lieu de régler deux grands bagages à main - un pour l'aller, un pour le retour — j'en payais quatre (1 pour chaque vol). J'ai cru qu'il y avait erreur."

Derrière cette "Correspondance autonome" (encadré en haut à gauche), se cache l'arnaque aux bagages. Vous ne paierez pas une, mais deux fois pour votre valise. Soyez vigilants. © Capture écran EasyJet

Pour notre passagère nantaise, le bagage cabine volumineux n'est pas facturé une fois pour le voyage global, mais deux fois dans son billet aller et deux fois dans son billet retour. Il s'agit d'un double prélèvement invisible au premier coup d'oeil !

Le plus trompeur reste la présence d'une seule et même compagnie sur tout le trajet. On imagine naturellement que les frais sont mutualisés. Erreur : dans le cadre d'un transfert autonome, EasyJet traite chaque vol comme une transaction isolée. "Pour un changement de compagnie ou un bagage en soute, je comprendrais la logistique. Mais pour un bagage cabine dont le passager à la charge du début à la fin, je trouve cela très exagéré et l'information n'était absolument pas clairement indiquée. Il a fallu que je fasse des recherches annexes sur Google pour lire que cela se pratiquait. Mais rien de clair dans le processus de réservation", déplore la voyageuse.

L'addition est salée : Regardez bien le panier. Pour un grand sac de cabine de 15 kg affiché à 47,74 € par vol, la facture grimpe à 95,47 € au total. En "correspondance autonome", le prix de votre bagage a été doublé. © Capture écran EasyJet

A l'avenir, comment repérer l'entourloupe ? Ces billets apparaissent souvent via des comparateurs de vols ou des agences en ligne qui "recomposent" des itinéraires pour faire baisser le prix d'appel. Pour éviter de payer votre bagage au prix fort, vérifiez systématiquement si la mention "correspondance autonome" ou "billets séparés" apparaît. Si c'est le cas, multipliez par deux vos frais de services habituels pour connaître le prix réel de votre voyage.

Avant de valider votre prochain vol, ne vous laissez plus aveugler par le prix d'appel en gros caractères. Un vol à 50 euros peut rapidement se transformer en un trajet à 120 euros une fois les "doubles frais" appliqués. Parfois, payer un billet légèrement plus cher sur une ligne directe est l'option la plus économique !