Couteaux, parfums et montres de luxe : où finissent les tonnes d'objets saisis chaque jour dans les aéroports ?

Où finissent les objets perdus ou saisis à l'aéroport ? Une hôtesse de l'air dévoile les coulisses de ce butin secret.

Entre les oublis en salle d'embarquement et les objets interdits confisqués au contrôle de sécurité, des milliers d'objets s'entassent chaque jour dans les aéroports : du couteau suisse oublié dans le sac et qui n'a pas passé les contrôles, jusqu' au téléphone oublié, en passant par des trouvailles de grande valeur. On pense souvent que ces objets sont perdus à jamais ou simplement jetés à la poubelle. On lève le voile sur le destin réel de ce "butin" abandonné par les voyageurs pressés.

Comme le souligne Air Exxion, hôtesse de l'air qui révèle ses secrets de piste sur TikTok, les terminaux sont de vrais entrepôts : "tous les jours des millions de passagers défilent dans les aéroports du monde entier et il est fort possible que certains perdent des objets en tout genre". Mais comment les autorités aéroportuaires gèrent ces tonnes de marchandises ?

La première étape est celle du tri sélectif et du stockage. Pour tout ce qui est trouvé en zone publique, on cherche le propriétaire. "Les objets retrouvés sont souvent stockés dans un entrepôt ou une zone de stockage dédiée pendant une période déterminée - généralement de quelques semaines à quelques mois", explique l'hôtesse. Si certains aéroports contactent les propriétaires (lorsque les coordonnées sont trouvées sur l'objet) ou publient des listes en ligne pour faciliter les retrouvailles, la réalité est différente pour les objets saisis à la sécurité. Contrairement aux doudous ou aux portefeuilles, un couteau ou une bouteille de vin ne vous attendra pas sagement au bureau des objets trouvés : ils sont immédiatement placés sous scellés administratifs et ne peuvent plus être restitués pour des raisons de sûreté.

Que se passe-t-il quand le délai légal est dépassé ? C'est là que le destin des objets diverge. Pour les produits de valeur non réclamés, l'État reprend la main. "Après la période de stockage spécifiée, les objets non réclamés peuvent être vendus aux enchères", précise Air Exxion. Tablettes, montres ou appareils photo sont alors bradés lors de ventes domaniales très courues.

Pour le reste, place à la solidarité : "les objets non réclamés et non identifiables peuvent être remis à des organismes de bienfaisances", rappelle-t-elle. Des tonnes de produits d'hygiène et de parfums saisis sont ainsi redistribuées chaque année à des banques alimentaires ou des associations caritatives.

Enfin, si rien n'est vendable ou donnable, c'est le recyclage. "On a le recyclage pour les objets recyclables comme les vêtements ou les appareils électroniques", conclut l'hôtesse. Les métaux des canifs sont fondus, les plastiques transformés.

Vous l'avez bien compris, rien ne se perd vraiment dans les aéroports. Entre ventes aux enchères pour renflouer les caisses de l'État, dons aux plus démunis et recyclage industriel, vos objets confisqués s'offrent une seconde vie bien loin du tarmac. Vérifiez donc deux fois votre sac avant de passer le portique !