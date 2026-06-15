Panique en plein vol : un avion fait demi-tour à cause d'une enceinte Bluetooth

Un Boeing a été dérouté après 4 heures de vol à cause d'un simple mot de 4 lettres sur un écran Bluetooth.

C'est le genre de scénario que personne ne veut vivre en partant en vacances. Alors que des passagers à bord d'un vol vers l'Espagne pensaient déjà aux plages de sable fin et aux sangrias, leur vol a soudainement viré au cauchemar. Le Boeing a été contraint de faire demi-tour pour retourner à son point de départ après plus de 4 heures de vol. En cause : le nom d'un appareil Bluetooth qui a déclenché une alerte de sécurité maximale à bord... et sans doute quelques inquiétudes à bord !

Le samedi 30 mai dernier, le vol 236 de la compagnie United Airlines venait de décoller de l’aéroport de Newark, dans le New Jersey, à destination de la douceur estivale de Palma de Majorque en Espagne. A bord du Boeing 767 : 190 passagers et 12 membres d’équipage s'apprêtaient à passer une nuit tranquille au-dessus de l'Atlantique.

C'était sans compter sur un adolescent et son enceinte Bluetooth portable. En tentant de se connecter à leurs propres téléphones, plusieurs voyageurs ont vu apparaître un signal suspect à proximité. Alerté, l’équipage a immédiatement compris la gravité de la situation : le réseau partagé affichait un "mot de quatre lettres" particulièrement redouté dans le milieu de l'aviation.

© Capture d'écran du site Tek.no / Flightradar24

Ce mot de quatre lettres, c'était tout simplement "b.o.m.b" soit bombe en anglais. Face au refus ou à l'incapacité des passagers de s'identifier, le commandant de bord a contacté le siège social de la compagnie à Chicago avant de prendre une décision radicale : faire demi-tour au-dessus de l'océan. Sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, les témoignages des passagers décrivent une ambiance électrique. L'équipage a demandé à plusieurs reprises à l'ensemble de la cabine de désactiver le Bluetooth, en vain. Deux appareils sont restés désespérément actifs. Une hôtesse de l'air, dépitée, aurait alors lancé au micro : "Cette petite blague est en train de tout gâcher".

A 21h37, le Boeing a touché le tarmac de Newark, accueilli par la police portuaire. "Il y a un incident de sécurité. Quelqu'un avait une enceinte Bluetooth et l'a nommée avec un mot de quatre lettres", confirme un enregistrement archivé des contrôleurs aériens sur LiveATC.net. La procédure qui a suivi a été immédiate et ultra-stricte : "Ils doivent inspecter l'ensemble de l'appareil, y compris la soute". Les passagers ont été évacués par bus sur le tarmac pour permettre une fouille complète de l'avion et des bagages.

Après avoir subi de nouveaux contrôles de sécurité par la TSA et les douanes, les voyageurs fatigués ont finalement pu embarquer le lendemain matin à bord d'un vol de remplacement avec un nouvel équipage. Ils sont arrivés à Majorque avec un retard mémorable de 9h30. De son côté, la Federal Aviation Administration (FAA) a sobrement classé l'affaire comme un "incident impliquant un passager". Un conseil pour vos prochains voyages : réfléchissez à deux fois avant de renommer vos gadgets technologiques : cela vous évitera de renvoyer un avion entier à la case départ !