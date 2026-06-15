8 fois plus grand que le plus gros paquebot du monde : voici la première ville flottante

Plus grand que n'importe quel navire jamais construit, ce projet fou de 14 milliards d'euros va redéfinir la vie sur un bateau.

Vivre à l'année sur l'eau sans jamais poser le pied à terre, tout en faisant le tour du monde en continu, c'est le pari complètement fou de ce projet titanesque qui s'apprête à ridiculiser les plus grands paquebots de croisière de la planète. Cap sur une véritable métropole miniature, capable d'abriter la population d'une grande ville française !

Ce navire affichera des dimensions à donner le vertige : près d'un kilomètre de long, plus de 240 mètres de large et 30 ponts de haut. Avec un poids colossal de 2,3 millions de tonnes, ce géant des mers sera conçu pour accueillir 80 000 personnes en simultané : 50 000 résidents permanents, 10 000 touristes et 20 000 membres d'équipage. Pour propulser cette infrastructure hors norme sans exploser le bilan carbone, les ingénieurs misent sur une propulsion ultra-puissante à l'énergie nucléaire.

Freedom Ship © Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS

Ce projet révolutionnaire, baptisé le Freedom Ship, n'est pas destiné à être un simple navire, mais une communauté 100% autonome. A bord, les habitants disposeront d'écoles allant du primaire à l'université, d'un hôpital ultramoderne, de banques et de complexes hôteliers.

Côté loisirs, les chiffres affolent les compteurs : un stade de 15 000 places capable d'accueillir des concerts géants, un parc aquatique, deux musées, une salle de concert symphonique et même un tramway pour circuler entre les différents quartiers et les 1,2 hectare de parcs verdoyants !

Terrain de football du Freedom Ship © Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS

Pourtant, le concept ne date pas d'hier. Imaginé dans les années 1990 par l'ingénieur américain Norman Nixon, le Freedom Ship est resté dans les cartons pendant 3 décennies. Mais aujourd'hui, l'équipe de direction de Freedom Cruise Line International relance la machine. La demande est telle que les promoteurs affirment pouvoir justifier la construction de 3 navires similaires. Le plan de route est déjà tracé : le chantier débutera en Indonésie où la coque sera assemblée par morceaux en pleine mer. La construction devrait prendre 3 à 4 ans, mais les premiers habitants pourront s'installer à bord dès la mi-parcours.

Le Freedom Ship passera sa vie en eaux internationales, effectuant un tour du monde complet tous les 2 ans à une vitesse de 7 nœuds. Trop immense pour entrer dans n'importe quel port du globe, il restera au large des côtes, ravitaillé par une flotte de ferries et de paquebots classiques qui viendront s'y amarrer.

Plus qu’un moyen de transport, cette ville flottante sans aucun port d'attache promet de devenir une zone franche économique et scientifique unique au monde. Reste désormais à sécuriser les fonds de démarrage pour que cette ville flottante devienne enfin réalité.