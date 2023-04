Une plante asiatique pour se chauffer moins cher ! Ça marche en Alsace

Le miscanthus a permis au village de Bernwiller, en Alsace, de se chauffer durant l'hiver sans se ruiner. Cette plante méconnue est bien moins cher que la plupart des autres combustibles. Également, elle ne nécessite aucun entretien.

Elle ressemble de loin aux roseaux, mais celle-ci à le potentiel de vous chauffer à bas prix. Près de Mulhouse, le village de Bernwiller alimente sa chaufferie centrale en miscanthus depuis plus de 10 ans. La plante est résistante aux intempéries et se sèche naturellement. Son besoin en eau est également minime. Une fois broyée, cette plante ressemble à de la paille. Ses fibres sont idéales pour être valorisées en biomasse. Le miscanthus est deux fois moins cher que le fioul et trois fois moins que l'électricité.

Un réseau souterrain de chaleur relie les bâtiments publics comme la mairie, mais aussi directement 80 habitations. Pour ses riverains, l'économie est réelle avec le kilowatt à sept centimes. Exit également la corvée ou l'achat de bois et l'entretien de la chaudière qui est assuré par la mairie grâce à leur abonnement.

Les factures énergétiques allégées

Mathieu Ditner, agriculteur et ancien maire de la commune, a cultivé en premier cette plante dès 1975. Désormais, le village maîtrise sa gestion du chauffage à 100%. Bernwiller cultive sur ses terres son miscanthus. 27 hectares lui sont consacrés grâce à une production optimisée entre 10 agriculteurs. La plante n'a pas besoin d'intrant chimique ni d'engrais pour se développer et repousse chaque année sans besoin d'intervention humaine en fleurissant chaque année pendant au moins 20 ans.

Les prix de l'électricité, du gaz et du bois étant en hausse continue depuis une dizaine d'années, le choix du miscanthus se révèle bénéfique pour Bernwiller. Leur contrôle total de leur modèle de chauffage évite de ressentir les secousses du marché de l'énergie comme la guerre en Ukraine ou la baisse de la production du parc nucléaire français.