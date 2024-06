Programme du Nouveau Front populaire : les premières mesures pour les législatives annoncées

Le Nouveau Front populaire va présenter en milieu de journée son programme pour les élections législatives 2024. Quelles sont les mesures clés déjà évoquées par l'union de la gauche ?

Le programme du Nouveau Front populaire, c'est maintenant ! Après des élections européennes mouvementées et la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron le dimanche 9 juin 2024, les partis de gauche - la France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), Europe-Ecologie Les verts (EELV) et le Parti communiste (PC) - se sont rapidement unis pour la création d'un "Nouveau Front populaire". En quatre jours seulement, les partis, qui étaient alignés en ordre dispersé pour les européennes, ont réussi à se mettre d'accord sur un programme unique pour les élections des 30 juin et 7 juillet, ainsi pour une répartition des circonscriptions, validée jeudi soir.

Le Nouveau Front populaire peut donc lancer sa campagne des législatives et va présenter son programme des "100 premiers jours de gouvernance", ce vendredi 14 juin, à midi, lors d'une conférence de presse à la Maison de la Chimie. Quelles pourraient être les mesures clés annoncées ce jour par le regroupement de gauche ?

Premières mesures du programme du Front populaire

Reste en effet à connaitre la liste des mesures de ce Nouveau Front populaire, qui entend contrer, sur le fond comme dans les urnes, le Rassemblement national, apparu comme surpuissant lors du scrutin du 9 juin. Hier sur BFMTV, Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF, a déjà évoqué quelques points du programme de la gauche unie. "Toute la gauche était d'accord. C'est écrit, c'est signé, ça va être présenté aux Français", s'est-il félicité. Parmi les mesures du programme de gouvernement du Front populaire évoquées par Fabien Roussel, on trouve :

"Un pacte pour le pouvoir d'achat" avec une indexation des salaires et des retraites sur l'inflation ;

L'abrogation de Parcoursup ;

La création d'un revenu étudiant ;

La mise en place de mesures fiscales pour financer les points évoqués ci-dessus.

Un temps réticent sur la constitution du Front populaire, Raphaël Glucksmann, qui avait posé ses conditions lundi, a participé aux négociations indique le communiste : "il a été avec nous pour co-écrire, partager ce programme". L'attention sera néanmoins portée sur la présence ou non dans ce programme d'éléments sur la guerre en Ukraine ou sur le Hamas et les tensions en Israël et dans la bande de Gaza depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Deux points sur lesquels le candidat PS-Place publique aux européennes est en conflit avec La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Concernant l'Ukraine, le texte devrait affirmer "un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne", un satisfecit pour Glucksmann ?

Rappelons que selon le dernier sondage sur les législatives d'Elabe pour BFMTV, le Nouveau Front populaire arriverait en deuxième position avec 28% des votes, derrière le RN avec 31%, et devant Renaissance avec 18%. L'annonce de ce programme pourrait-elle changer la donne ?