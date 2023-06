Ils ont utilisé Internet durant leurs épreuves du bac et ça n'a pas posé problème

Le Danemark autorise ses élèves à utiliser Internet durant certaines épreuves. Après plus de 10 ans d'expérimentation, les résultats sont satisfaisants pour ce royaume.

Chaque année en France, des rumeurs de fuite de sujets ou de nouvelles techniques de triches affluent. Au Danemark, ces questions ne se posent pas. Et pour cause, les Danois utilisent leur ordinateur personnel durant certains examens.

Des élèves ont d'abord expérimenté la méthode localement dès 2007 dans 14 lycées. Les matières concernées sont le danois, les maths et les sciences sociales pour les filières générales. Selon un rapport d'évaluation : "Les étudiants et les enseignants ont souligné que les conditions d'examen, avec accès à Internet, avaient augmenté la qualité des cours."

Le téléphone portable est même autorisé depuis 2000

Jeppe Bundsgaard, chercheur à l'institut de pédagogie et d'éducation à Aarhus, explique au Monde cette politique danoise : "On essaie de créer de l'authenticité. L'épreuve traditionnelle, où les étudiants sont assis pendant des heures dans une pièce, isolés du reste du monde, est complètement artificielle. Les autoriser à accéder à Internet permet de les placer dans une situation aussi proche que possible de la réalité, en testant ce qu'ils ont appris à l'école et leurs méthodes de travail."

Puis la méthode s'est institutionnalisée à travers le pays scandinave. Il est même permis de venir avec son cours et ses livres pour ces épreuves. Selon Jens Philip Yazdani, un ancien élu lycéen danois cité par le Monde : "En contrepartie, le niveau des exigences est plus élevé."

Le Danemark est le premier pays au monde à autoriser Internet durant le bac

Plus besoin d'apprendre par cœur donc ! Selon Simon Rosell Holt, professeur d'anglais interrogé par Brut : "Si vous pensez qu'il est important que vos étudiants apprennent juste par cœur, il faut les évaluer là-dessus. Mais si vous pensez que vos étudiants ont besoin de savoir rassembler des informations, les évaluer, les traiter et les présenter, alors il faut qu'ils le fassent pendant les examens."

La triche n'est donc pas traquée de la même manière au pays d'Andersen, l'enseignement danois mise ses forces sur la quête du plagiat dans ces épreuves où Internet est permis. Les élèves n'ont également pas le droit de rentrer en contact avec l'extérieur durant les épreuves. Des établissements récupèrent même certains ordinateurs pour vérifier les activités des élèves.