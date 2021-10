Didier Raoult : de la prison après des essais cliniques "illégaux" ?

Figure de la crise sanitaire en France, le Professeur Didier Raoult est désormais dans la tourmente avec une enquête portant sur des essais clinique illégaux.

[Mis à jour le 28 octobre 2021 à 11h45] Il y a quelques jours, une enquête de Mediapart et de L'Express révélait que plusieurs essais cliniques, réalisés à l'IHU de Marseille sous l'autorité du Professeur Didier Raoult, "bafouaient" la réglementation en matière scientifique. D'après l'enquête, à partir de 2017 et jusqu'en mars 2021, l'IHU a prescrit un traitement à base de quatre médicaments que l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) s'y était pourtant opposée car ce cocktail était toxique plutôt qu'efficace. "Les dernières révélations sont une tempête dans un verre d'eau" selon Didier Raoult qui a réagit le 25 octobre.

Ce 27 octobre, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a diligenté une inspection et saisie le parquet de Marseille sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale comme l'a confirmé le procureur de la République de Marseille, Dominique Laurens. "Après des signalements réalisés en mai 2021, sur de possibles manquements de l'IHU Méditerranée Infection à la réglementation des essais cliniques (…), nous considérons que certaines études auraient dû être menées conformément à la législation encadrant les recherches impliquant la personne humaine. Ceci n'est pas admissible" a expliqué l'ANSM.

D'après le code de la santé publique, le fait de " pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine " sans autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "En 1988, une loi a autorisé le fait de mener des essais sur l'être humain. Mais quand vous les faites en dehors des clous, ce sont des actes délictueux voire criminels. Et si en plus vous avez des accidents, on rentre dans des choses beaucoup plus lourdes, par exemple des blessures involontaires voire volontaires ", indique Philippe Amiel, avocat spécialiste en droit de la santé" a expliqué pour Le Parisien Philippe Amiel, avocat spécialiste en droit de la santé.

Figure de l'épidémie du coronavirus en France, Didier Raoult a souvent pris la parole avec des déclarations qui ont provoqué quelques polémiques, retrouvez notre dossier juste en haut.

Le Professeur est-il vacciné ? Si ce dernier n'a pas voulu réponde dans une émission de Jean Marc Morandini sur CNews le 20 octobre dernier, il a tout de même affirmé être en possession du pass sanitaire. "Ca ne vous regarde pas ! Moi, j'ai un pass sanitaire (...) J'obéis à la loi donc j'ai un pass sanitaire."

"Il y a un besoin de tourner une page et d'organiser l'avenir de l'IHU pour les vingt ans à venir. Il faut aller vite, lancer le processus à l'automne pour aboutir entre la fin de l'année et le début 2022. Nous sommes en pleine pandémie mondiale, et nous avons besoin de cet institut, qui est un formidable outil, et de ses chercheurs ", avait expliqué François Crémieux, ancien directeur adjoint de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), nommé à la tête de l'AP-HM en juin dernier. Un message à peine caché envers le Professeur Didier Raoult, poussé vers la sortie.

C'est donc, depuis le 31 août 2021, que Didier Raoult, n'est plus professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au sein d'Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille. S'il a fait parvenir à la direction de l'AP-HM une demande de cumul emploi-retraite, l'Assistance publique ne prévoit pas de lui accorder cet aménagement. " La commission médicale de l'AP-HM ne voit pas d'objet à prolonger Didier Raoult, ne serait-ce que pour deux journées et demie par semaine, comme il le demande. Il y a largement les équipes nécessaires, à l'IHU, pour que son départ soit comblé ", assure le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement (CME) cité par Le Monde.