La TV Oled Samsung 55S90C à 1099 euros : VRAI bon plan du Black Friday, on peut y aller les yeux fermés !

TV - Le Black Friday permet de faire quelques bonnes affaires si on sait se repérer dans la jungle des prix barrés. Cette télé Samsung fait partie des bons plans.

Le Black Friday 2023 est un bon cru, on y trouve quelques perles en promotion. Vous comptez acheter une belle télévision performante ? Pas facile de s'y retrouver. Nous avons passé des heures sur les sites de vente en ligne et même éplucher leurs listings d'articles en vente. Des milliers de produits examinés... pour dénicher quelques pépites. Et côté TV OLED, il y a quelques bonnes affaires, et nous avons fait un article spécial donnant notre sélection des meilleures offres télés du Blakc Friday.

Une offre mérite cependant une alerte spéciale : celle concernant la télé OLED 55S90C de Samsung équipé d'un écran de 138 cm. Le constructeur japonais brade l'un de ses modèles phares : vendu 1799 euros jusque là sur son site, il est proposé à 1099 euros.

Les revendeurs faisaient déjà quelques rabais sur ce modèle et sur la gamme de cette télévision de moyenne gamme, on la trouvait il y a quelques semaines à 1500 euros environ. Désormais, elle est accessible à moins de 1100 euros. Sur moins d'un an, cette télé a bien perdu 700 euros en tout cas.

TV OLED Samsung TQ55S90C 1090 euros au lieu de 1790 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Cette télévision a plusieurs points forts : un écran de 138 cm, une résolution de 3840 x 2160 pixels, une définition 4K, quatre fois supérieure à la norme HD, le Neo Quantum Processor 4K, un son puissant de 40 watts, Dolby atmos, un système d'enceintes réfléchissant le son sur le plafond et les murs pour des effets sonores 3D.