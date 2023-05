Recep Tayyip Erdogan : va-t-il encore gagner les élections en Turquie ?

Recep Tayyip Erdogan est devenu le leader politique de la Turquie en 2003. Depuis, ses opposants politiques dénoncent une dérive autoritaire et islamiste. Erdogan tentera le 14 mai 2023 d'être élu président pour la troisième fois.

Recep Tayyip Erdogan est pour la première fois menacé lors d'une élection en Turquie depuis 2003. Le président est confronté à une forte impopularité dans son pays à la suite de la gestion de son gouvernement lors du puissant séisme survenu dans le pays en février 2023 et à cause d'une situation économique très délicate. Les élections prévues le 14 mai pourraient donc marquer un tournant pour la Turquie.

Le nouveau souffle démocratique promis par le candidat Erdogan en 2003 semble désormais bien loin pour une partie du pays, notamment les grandes villes qui ne lui sont pas acquises. Depuis juillet 2016 et un coup d'État, Erdogan a opéré un virage autoritaire dans sa manière de gouverner. De nombreux opposants politiques ont été emprisonnés et une purge a été menée dans tous les services de l'État.

Un troisième candidature présidentielle contestée

Erdogan était loin d'imaginer que l'élection présidentielle serait aussi délicate pour lui. En 2014 et 2018, il était facilement élu dès le premier tour. Sa candidature est controversée car la constitution turque limite à deux le nombre de mandats présidentiels possible. Son parti explique que la révision constitutionnelle de 2017 a remis à zéro le compteur de mandats.

L'institut de sondage Politico donne son principal opposant, Kemal Kiliçdaroglu, comme vainqueur au premier et au second tour grâce à une méthode combinant plusieurs résultats d'enquêtes d'opinions. Erdogan s'appuie sur l'image du reconstructeur providentiel, suite aux dégâts importants causés par le séisme survenu en février 2023, pour emporter ce troisième scrutin présidentiel de rang.

Qui est Recep Tayyip Erdogan ? Sa biographie

Recep Tayyip Erdogan est né le 26 février 1954 à Rize, une ville située dans le nord-est de la Turquie, près de la mer Noire. Dès son adolescence, il se fait connaître comme un fervent défenseur de l'islam politique. En plus de jouer dans un club de football professionnel, Erdogan étudie à l'université de Marmara. C'est à cette époque qu'il fait la rencontre de Necmettin Erbakan, un leader islamiste historique, et qu'il commence à militer au sein des mouvements dirigés par Erbakan, malgré l'interdiction des partis politiques religieux.

En 1994, Erdogan est élu maire d'Istanbul sous l'étiquette du Parti de la prospérité. Cette victoire sans précédent d'un candidat islamiste au poste de maire provoque des réactions hostiles de la part des cercles laïques. Toutefois, Erdogan se révèle être un gestionnaire compétent et prudent. Il abandonne le projet controversé de construction d'une mosquée sur la place centrale de la ville, mais réussit à faire interdire la vente d'alcool dans les cafés municipaux. En avril 1998, il est accusé d'incitation à la haine religieuse en raison de la récitation d'un poème dans lequel les mosquées étaient comparées à des casernes, les minarets à des baïonnettes et les croyants à une armée. Condamné à dix mois de prison, il démissionne de son poste de maire.

Les dates-clés : 27 mars 1994 : Il est élu maire d'Istanbul sous l'étiquette du Parti de la prospérité. Il doit cependant abandonner son poste quatre ans plus tard en raison de son incarcération pour avoir récité un poème nationaliste durant un meeting.

14 mars 2003 : Recep Tayyip Erdogan est officiellement nommé Premier ministre de la Turquie. Il conserve ce poste jusqu'en 2014 où la Constitution turque est modifiée. Il devient alors président de la République mais il cumule les pouvoirs car le rôle de Premier ministre disparaît.

15 juillet 2016 : Une tentative de coup d'État est menée par une partie de l'armée pour renverser le gouvernement d'Erdogan. Les putschistes échouent et la réponse d'Erdogan est cinglante : plus de 18 000 personnes travaillant pour le secteur public sont emprisonnées.

Après une libération anticipée au bout de quatre mois, Recep Tayyip Erdogan reprend ses activités politiques. Lorsque le Parti de la prospérité de Necmettin Erbakan est interdit en 2001, Erdogan rompt avec lui et participe à la création du Parti de la justice et du développement (AKP). Ce nouveau parti remporte les élections législatives de novembre 2002. Toutefois, Erdogan ne peut pas être élu député ni devenir président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, en raison de sa condamnation en 1998. Un amendement constitutionnel adopté en décembre 2002 permet d'annuler son inéligibilité. Le 9 mars 2003, Recep Tayyip Erdogan remporte une élection législative partielle. Quelques jours plus tard, le président Ahmet Necdet Sezer lui confie la tâche de former le gouvernement. Erdogan prend ses fonctions de Premier ministre le 14 mai 2003. Il est au pouvoir depuis cette date mais devient président de la République en 2014.