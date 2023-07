Jean Lassalle accusé de viol : quels sont les faits reprochés ?

LASSALLE. Jean Lassalle est visé par des accusations de viol et d'agressions sexuelles. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête préliminaire contre l'homme politique.

Jean Lassalle est plongé au cœur d'une enquête. Une femme accuse l'ex-candidat à l'élection présidentielle de viol et d'agression sexuelle. La justice a ouvert une enquête préliminaire visant le politique en mai 2023, selon les informations de BFMTV La police judiciaire est en charge des investigations. Le parquet de Bordeaux a précisé à Franceinfo que les faits sont "pour l'heure non confirmés et les investigations se poursuivent".

Les faits dénoncés par la plaignante dateraient de 2010. L'homme politique était alors député des Pyrénées-Atlantiques et candidat aux élections régionales en Aquitaine sous l'étiquette du MoDem. L'accusatrice de 45 ans aurait, selon son récit, contacté Jean Lassalle pour régler des problèmes scolaires de sa fille. "Nous étions en pleine campagne pour les élections régionales. J'ai pensé que les candidats pouvaient m'aider", a-t-elle expliqué à BFMTV. Sur les trois candidats de l'époque, seul Jean Lassalle lui a répondu. Après un premier contact, cette femme intègre l'équipe de campagne du candidat régional. Un soir, le député lui aurait demandé "de le rejoindre dans un grand hôtel de Bordeaux". "J'y vais avec mes affiches et mon pot de colle en pensant qu'il s'agit d'une réunion de l'équipe", a précisé la mère de famille dans son témoignage.

Quelles sont les accusations de viol contre Jean Lassalle ?

Décidée à dénoncer les faits, la plaignante a indiqué s'être retrouvée seule avec Jean Lassalle dans une chambre d'hôtel : "Il m'a embrassée deux fois. Je l'ai repoussé. Je lui ai même dit que je pouvais appeler quelqu'un d'autre s'il voulait. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas. Mais il ne m'a pas cru. Et puis voilà..." Elle a ajouté, dans sa versions des faits, avoir été victime d'un viol la même soirée.

La femme qui accuse Jean Lassalle d'abus aurait ensuite son récit à des proches, mais aurait décidé ne pas porter plainte à l'époque. C'est en 2023, soit 13 ans après les faits, selon la chronologie de son récit, qu'elle indique avoir trouvé la force de dénoncer l'agression sexuelle et le viol qu'elle dit avoir subi. "Je me suis rendue compte que j'étais mal depuis douze ans à cause de ça. Cela m'a même conduit à faire une tentative de suicide. Et puis, récemment, j'ai décidé de changer de vie. J'ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits, faire en sorte qu'il ne fasse pas d'autres victimes et refermer cette parenthèse", a-t-elle témoigné pour expliquer ces années de silences avant de se décider à porter plainte.

Quelles est la défense de Jean Lassalle ?

BFMTV a annoncé que Jean Lassalle devait être convoqué dans les prochains jours lors d'une audition libre. Cette information n'a pas été commentée par l'homme politique ni par sa directrice de cabinet. L'ancien candidat à la présidence de la République est à l'heure actuelle sur le tournage d'une émission de télé-réalité de M6.