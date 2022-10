Alexis Kohler : le bras droit de Macron mis en examen, de quoi est-il suspecté ?

ALEXIS KOHLER. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts". Le bras droit d'Emmanuel Macron fait l'objet d'une enquête en raison de contrats signés avec des proches alors qu'il représentait l'Etat.

[Mise à jour le 3 octobre 2022 à 17h06] La Macronie est bousculée ce lundi 3 octobre 2022. Quelques heures après l'annonce du renvoi d'Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de conflits d'intérêts, c'est au tour du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, d'être mis en examen révèle Franceinfo. Le chef de "prise illégale d'intérêts" a été retenu contre le puissant bras droit d'Emmanuel Macron, dans l'affaire MSC, du nom de l'un des plus puissants armateurs. Il a cependant été confirmé dans ses fonctions de numéro 2 du palais présidentiel annonce Le Figaro. Mais qu'est-ce que ce dossier ?

Alexis Kohler est accusé par Anticor, association de lutte contre la corruption, d'avoir eu un rôle déterminant dans la signature de contrats entre l'Etat -qu'il représentait- et MSC, alors même qu'il a des liens familiaux avec l'armateur : il est le petit-cousin du principal actionnaire de MSC. Ces contrats avaient été signés entre 2010 et 2016, alors qu'il travaillait au sein de l'agence des participations de l'Etat de 2010 à 2012 puis au ministère de l'Economie, en qualité de directeur de cabinet de Pierre Moscovici puis d'Emmanuel Macron de 2012 à 2016. Alexis Kohler avait ensuite quitté Bercy… pour MSC et participé à des réunions concernant l'éventuelle entrée de MSC au capital de la société STX des chantiers navals de Saint-Nazaire, dont l'Etat possède 33%. Un deal qui ne s'est jamais conclu.

Cependant, le Parquet national financier (PNF) a donc recueilli suffisamment d'"indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits" pour prononcer la mise en examen de l'un des plus puissants personnages de l'Etat, au fait de tous les dossiers et secrets (ou presque) de la République. Il a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté pour "trafic d'influence". Ce statut signifie qu'il existe, dans le dossier, "des indices pouvant faire croire à sa culpabilité", sans qu'ils ne soient, pour l'heure, totalement avérés.

Âgé de 49 ans, Alexis Kohler est un discret haut-fonctionnaire qui a gravi les échelons pour se retrouver au sommet de l'Etat. Né d'un père déjà haut-fonctionnaire et d'une mère avocate, est passé par Science-Po en 1993, l'ESSEC, et par l'incontournable Ecole Nationale d'Administration (ENA). Il y étudie dans la promotion "Aver­roès", de 1998 à 2000. Bien avant Emmanuel Macron, Gaspard Gantzer et autres Boris Vallaud (qui furent ensemble à l'ENA de 2002 à 2004), mais en même temps que Fleur Pellerin et Audrey Azoulay. Sa carrière professionnelle, il la construit à la direction générale du Trésor, puis au Fonds monétaire international et à l'Agence des participations de l'Etat (de 2010 à 2012). Là, il représente l'Etat dans certains conseils d'administration, tels que Aéroport de Paris, Renault ou encore les chantiers navals STX.

Il entre par la suite à Bercy, devenant directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Economie Pierre Moscovici (2012-2014), avant d'être promu directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre (2014-2016). Lorsque ce dernier part en campagne, il rejoint MSC comme directeur financier mais reste dans le giron de la nouvelle macronie et contribue à l'essor d'En Marche et à l'élection d'Emmanuel Macron, qui l'embauche alors comme secrétaire général de l'Elysée à son arrivée au pouvoir.