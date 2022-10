Jean Teulé : une mort soudaine, les causes du décès incertaines

JEAN TEULE. Le populaire romancier et auteur de bandes dessinés Jean Teulé est décédé à l'age de 69 ans ce mardi 18 octobre 2022. Les raisons de son décès ne sont pas encore certaines, un arrêt cardiaque a été évoqué, un lien avec une intoxication alimentaire est également mis en avant.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 11h22] L'homme de lettres Jean Teulé est décédé mardi 18 octobre à l'âge de 69 ans. L'écrivain a été popularisé grâce à ses best-sellers relatant toutes sortes d'histoires de la comédie noire, aux ouvrages historiques. L'auteur de nombreux succès tels que Entrez dans la danse, Le Montespan ou encore Crénom, Baudelaire ! est décédé dans des circonstances particulières. Une enquête a été ouverte ; selon les premiers éléments, Jean Teulé serait mort dans son logement du 3ème arrondissement à Paris après un repas dans un restaurant parisien causant un arrêt cardiaque.

Jean Teulé aurait donc succombé à un arrêt cardiaque à la suite d'une intoxication alimentaire qui l'a frappé durant le week-end après un repas au restaurant. Betty Mialet et Bernard Barrault, des éditions éponymes, ont annoncé la mort du romancier dans un communiqué confirmant la cause de sa mort. Une source policière a précisé à BFMTV que l'homme est mort à son domicile parisien. Mercredi, Actu Paris affirmait, selon une information communiquée par le parquet, qu'une enquête a été ouverte. L'objectif est de déterminer avec précisions les circonstances de la mort de Jean Teulé.

Né en Normandie le 26 février 1953, Jean Teulé aimait rappelé qu'il était venu au monde le même jour que "Victor Hugo et Buffalo Bill", de quoi souligné son goût pour la littérature du moins pour le premier. L'écrivain et dessinateur est entré dans le monde du livre par la bande dessinée avant tout. L'homme a consacré dix ans de sa vie au dessin de planches de BD, de la fin des années 70 au début de la décennie de 90. Date à laquelle il troque le dessin pour les mots avec ses premiers romans dont le célèbre Rainbow pour Rimbaud (1991). Jean Teulé a toutefois continué de fréquenter son premier amour ponctuellement. Dans ses livres, le romancier prend plaisir a raconté les petits récits de l'Histoire, celles dont on parle peu voire pas du tout comme celle du mari cocu de la célèbre favorite du roi Louis XIV dans Le Montespan. Jean Teulé marque aussi les esprits par ses ouvrages qui s'attardent sur des crimes ou des criminels qui ont réellement existé et s'inscrit comme une référence française dans le genre du True crime. Ces histoires souvent crues entrent en résonnance avec son style d'écriture, un style aussi marqué par son amour et sa connaissance de vieux français et de ses expressions populaires.

Certaines œuvres de Jean Teulé sont passées des livres au grand écran avec plusieurs adaptations dont celle de Rainbow pour Rimbaud et là encore l'écrivain est aux commandes en tant que réalisateur. Quatre autres romans de l'auteur sont adaptés mais cette fois sans le concours de Jean Teulé : Darling, Le Magasin des suicides, Arrêtez-moi d'après le roman Les Lois de la gravité et Fleur de tonnerre. Reste qu'avant d'être lié au 7ème art, Jean Teulé s'est mis en scène sur le petit écran avec deux grands rendez-vous, celui de L'Assiette anglaise sur Antenne 2 de 1987 à 1989 puis dans Nulle part ailleurs sur Canal+ jusque dans les années 1990.

Jean Teulé, une personnalité passionnée

Qui de mieux que l'auteur pour se raconter ? Au fil d'interviews, l'écrivain a pu livrer un peu de personnalité. Lors d'une rencontre avec la journaliste Elodie Souigo sur Franceinfo en 2020, l'auteur s'est lassé aller à quelques confidences. Etant enfant, il se décrit comme "un petit peu différent". Il a d'ailleurs partagé une partie de son enfance avec le couturier Jean-Paul Gaultier qui ressentait ce même écart avec les autres camarades de classe "tous les deux, on se sentait différents" (…) Et ni lui ni moi, on est étonnés par ce qui nous est arrivé. C'est comme si on savait qu'on allait se débrouiller, que ça allait bien se passer et qu'on allait tracer notre route." Ils ne s'étaient pas trompés. Jean Teulé, touche à tout est l'auteur de nombreux succès populaires et critiques. Exemple de son succès, son roman historique Le Montespan, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. S'il fallait un nombre chiffre pour illustrer la renommée de l'auteur, Le Magasin des Suicides a été traduit en 24 langues.

Au fil de sa carrière, il ressentait une inquiétude grandissante. Egalement interviewé en 2022 dans l'émission du Monde d'Elodie sur Franceinfo, Jean Teulé s'est tracassé de "décevoir" ses lecteurs. Malgré la longévité de sa carrière, il avait toujours le trac. "Je me dis que c'est le vingtième roman, et que ça fait vingt ans que j'en vends, c'est bon ! Mais pas du tout. Je suis de plus en plus nerveux, de plus en plus inquiet. Je croise les doigts en me disant : j'espère que les gens vont accrocher à ce truc-là" a t-il déclaré.

Un écrivain passionné d'histoire

C'était plus fort que lui, l'histoire était son sujet de prédilection. Dans une rencontre avec les journalistes du Maine Libre, il déclarait à ses choix de sujets historiques, "c'est peut-être parce que le monde actuel ne me plaît pas trop". Ce qu'il aimait avant tout ce sont les faits d'hiver historiques. Dans Mangez-le si vous voulez publié en 2009, il retrace l'histoire du village de Hautefaye où Alain de Monéys, y fut confondu pour un Prussien et mangé par les villageois. Tiré d'une histoire vraie… Le roman historique c'est son genre de prédilection. Dans son dernier roman en date, sorti en 2022, Azincourt par temps de pluie raconte la défaite de la France à Azincourt face aux anglais en infériorité numérique le 25 octobre 1415. Dans son roman Charles 9 il y raconte dans une biographie romancée l'histoire du roi de France éponyme.

Dans une interview donnée à Ouest-France, à la question comment préparait-il ses romans historiques, Jean Teulé répondait "Pendant six mois, je lis tout ce que je peux. Je veux être au plus près de la vérité. Tous les noms des personnages, parfois leurs descriptions physiques, si je les ai, sont vrais." Pour lui ce genre est important, "à l'école, on nous apprend mal l'histoire, avec des listes de noms, de dates. Alors que si on fouille, on trouve des pépites, des personnages incroyables. Ceci dit, mes romans ont aussi beaucoup de résonances avec le monde actuel". Pour Franceinfo, il a révélé que lorsqu'il se rendait dans des écoles, lors d'invitations, les élèves venaient le voir pour lui dire "Monsieur, si c'était vous qui nous donniez des cours d'histoire, on aurait de meilleures notes."

S'il était discret sur sa vie privée, Jean Teulé n'avait pas fait de sa relation avec l'actrice Miou-Miou un secret. Le couple filait le parfait amour depuis 1988 mais ne s'était jamais étalé dans les médias, Miou-Miou certainement refroidie par l'exposition médiatique de ces précédentes relations. Exerçant tous les deux dans les métiers de l'art, Jean Teulé et Miou-Miou s'étaient croisés sur le plan professionnel à l'occasion du film Arrêtez-moi, une adaptation du livre Les Lois de la gravité sortie en 2013 et dans laquelle Miou-Miou tient le rôle principal.

Jean Teulé et Miou-Miou, Sylvette Henry de son vrai nom, ne se sont jamais mariés. L'actrice septuagénaire avait indiqué dans les colonnes de Gala en 2020 : "Je n'ai pas besoin de ça. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin !" En plus de ne pas avoir scellé leur union dans un mariage, l'écrivain et l'actrice n'ont jamais eu d'enfants ensemble non plus. L'actrice a cependant eu deux filles de ses précédentes relations : Angèle en 1974 avec Patrick Dewaere et Jeanne en 1978 avec Julien Clerc.