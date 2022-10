"Grève dans les raffineries : les blocages reconduits, Macron menace de nouvelles réquisitions"

GREVE RAFFINERIES. Les blocages sont reconduits dans les raffineries en grève ce jeudi 13 octobre 2022. Les négociations n'ont pas abouti cette nuit. Cependant, Emmanuel Macron en personne a brandi la menace de nouvelles réquisitions.

[Mis à jour le 13 octobre à 08h10] C'est une nouvelle journée de blocage des quatre raffineries de Total Energies qui débute ce jeudi 13 octobre 2022. Les discussions entre la direction et les syndicats, qui ont eu lieu au cours de la nuit, n'ont pas permis d'aboutir à un accord pour une reprise du travail. Les représentants des salariés bloquent toujours les sites de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), la Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Métropole de Lyon) ainsi que celui de Donges (Loire-Atlantique). Lors des négociations, la direction de Total Energies a proposé aux grévistes de débloquer les livraisons à partir de ce jeudi matin afin de débuter les discussions sur les salaires. Un deal sèchement refusé par les principaux concernés. "On a consulté les grévistes et c'est un refus catégorique massif, ils (les salariés) ne veulent pas de cette exigence pour négocier", a expliqué Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité Total Energies Europe, en début de journée.

Au-delà de ces quatre sites, deux autres raffineries appartement au groupe ExxonMobil sont aussi à l'arrêt, du moins partiellement : celle de Port-Jérôme (Seine-Maritime) et de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Mais dans la première, l'activité reprend en partie, sous la contrainte. En effet, ce jeudi marque le début de l'application des réquisitions de certains salariés pour faire tourner la raffinerie, ainsi qu'en a décidé le gouvernement. Quatre membres du personnel doivent donc rouvrir les vannes ce jeudi matin. "Le pompage a pu commencer et le carburant être injecté dans l'oléoduc destiné à approvisionner l'Ile-de-France", a précisé dans la soirée la préfecture de la Seine Maritime.

Si l'Etat peut difficilement intervenir dans la résolution de ce conflit social dans les deux entreprises, lié aux salaires, Emmanuel Macron a toutefois estimé, mercredi soir lors d'une interview sur France 2, que la situation allait "revenir à la normale dans le courant de la semaine qui vient", lançant, tant à la direction de Total Energies qu'à la CGT, un appel "à la responsabilité pour permettre au pays de fonctionner." Si la situation ne venait pas à évoluer, le président de la République a cependant prévenu d'une intervention plus forte du gouvernement : "je le dis très clairement : si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons."

Quelles sont les raffineries en grève ?

La France métropolitaine compte sept raffineries sur son territoire. Actuellement, six d'entre elles, appartenant à deux entreprises différentes, sont à l'arrêt en raison d'un mouvement de grève lié à des demandes de négociations salariales (lire plus bas). La liste des raffineries en grève :

Groupe Total Energies :

Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) ;

La Mède (Bouches-du-Rhône) ;

Feyzin (Métropole de Lyon) ;

Donges (Loire-Atlantique).

Groupe Esso-ExxonMobil :

Port-Jérôme (Seine-Maritime)

Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

Seule la raffinerie de Lavéra (Bouches-du-Rhône) n'est pas en grève. Elle appartient en effet à une troisième entreprise, Petroineos, groupement du Britannique Ineos et du Chinois Petrochina.

Pourquoi le gouvernement peut-il réquisitionner du personnel des raffineries ?

Légalement, le gouvernement a le droit de réquisitionner. Pour ce faire, l'exécutif s'appuie sur deux décrets. À l'échelle nationale, il s'agit de l'article 2141-3 du code de la défense, qui prévoit que le gouvernement a "le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables". À l'échelle locale, l'article 2215-3 du code général des collectivités territoriales indique le préfet peut, "en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige", réquisitionner "tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service" jusqu'à ce que "l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées".

La réquisition des raffineries et centres de dépôt est une solution radicale qui n'est pas du goût des salariés grévistes, mais le gouvernement la justifie par la nécessité de ne pas "laisser le pays être bloqué". À ce sujet, le responsable de la branche pétrole de la CGT, Emmanuel Lépine, indiquait hier sur RMC être "conscient de l'impact négatif". Et d'ajouter : "La cause de cette situation, c'est l'immobilisme des directions des compagnies pétrolières, ExxonMobil et Total. Les salariés n'ont plus confiance dans les promesses. On souhaite qu'il y ait l'ouverture des négociations et des propositions, avant de lever la grève."

Pourquoi les salariés des raffineries font-ils grève ?

Les grévistes, qui sont des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de TotalEnergies et la filiale d'ExxonMobil Esso, demandent des augmentations de leur rémunération. "Les demandes existent depuis mars 2022. On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite, au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023", a déclaré Emmanuel Lépine sur RMC lundi 10 octobre. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires, appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022" abonde dans Le Parisien Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

Où en sont les négociations sur les salaires ?

La direction de TotalEnergies, sous pression désormais, a publié un communiqué dimanche 9 octobre pour avancer les négociations prévues en novembre, mais en posant comme condition la fin des blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant. Aucune date n'a été communiquée sur la première réunion. Il n'est pas certain que le début des négociations entre les dirigeants des groupes pétroliers et les salariés des raffineries mettent un terme au mouvement de grève : la CGT ne souhaite négocier que si la direction accepte en amont un engagement de principe sur les augmentations de salaire.

TotalEnergies a toutefois déjà fait savoir que les négociations "permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022". Au premier semestre de cette année, TotalEnergies, qui gère environ une station-service sur trois en France a gagné 10,6 milliards de dollars de bénéfice.

Quand les stations seront-elles approvisionnées en essence ?

Le 10 octobre, la Première ministre a réuni en urgence les ministres à Matignon pour trouver des solutions dont la réquisition. Le mot avait été prononcé et si la décision paraît radicale elle va permettre d'approvisionner à nouveau les stations en essence dans les prochains jours. Le porte-parole du gouvernement a, comme plusieurs de ses collègues ministres dans les émissions politiques matinales, estimé que le "fonctionnement normal" des stations essence reviendrait dans quelques jours tout en soulignant que dans les régions les plus touchées le processus pourrait prendre plus du temps. Il est probable que les pénuries dans les stations-service durent encore plusieurs jours, les experts de la logistique propre à la distribution de carburant considèrent qu'un retour à la normale est improbable avant le 14 octobre 2022.

Où trouver de l'essence en France ?

Linternaute vous propose une carte recensant toutes les stations services disposant de carburant, afin d'avoir une vision sur les points de livraison. Cette carte, construite sur des données publiques fiables, est actualisée en temps réel.

Combien gagnent les salariés des raffineries ?

Pour peser sur les négociations et sur l'opinion, la direction de TotalEnergies a mis en ligne un communiqué pour rendre publics les niveaux de rémunération des salariés. Selon Total, les opérateurs de raffinerie - ouvriers, agents de maîtrise seulement - touchent 5000 euros par mois, intéressements et participation compris, en moyenne sur l'année 2022. Des chiffres contestés par les syndicalistes CGT TotalEnergies : auprès de BFMTV, ceux-ci avancent des niveaux de salaires autour de 2100 euros brut "à l'embauche". Sur cette question sensible, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie, a donné des éléments de précision sur BFMTV : "Le salaire d'embauche d'un opérateur est de 2120 euros brut. A cela peuvent s'ajouter des primes si la personne fait des "quarts". 4300 ou 4500 euros, c'est le salaire d'un chef de service en fin de carrière ou d'un chef de quarts avec 20 ans d'ancienneté".

TotalEnergies indique aussi que si les bénéfices du groupe ont été importants ces derniers mois, les salariés ont été rétribués pour leur contribution. "Ces mêmes salariés ont bénéficié en 2022 d'un intéressement-participation moyen aux résultats de l'entreprise de 9108 euros, avec un montant minimum de 7250 euros" peut-on lire dans le communiqué de TotalEnergies.