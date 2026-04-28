Des milliers d'élèves pourraient être confrontés à un gros problème lors des prochaines rentrées scolaires

L'Education nationale a annoncé une baisse importante du nombre d'élèves lors des prochaines rentrées scolaires. Ce changement pourrait avoir une conséquence particulière sur certains enfants.

Le ministère de l'Education nationale a récemment publié un chiffre important sur le milieu scolaire. Il a révélé dans un travail de projection de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, rendu public le 8 avril dernier, que la France va perdre près d'1,7 million d'élèves d'ici dix ans, soit 14,2% de sa population scolaire. Ce phénomène est expliqué par la baisse continue des naissances depuis 2010.

Le premier degré serait le plus touché avec 933 000 enfants en moins sur la prochaine décennie. Une perte de 743 800 élèves devrait être constatée dans le second degré. Dès 2026, cela va débuter avec plus de 160 000 nouveaux élèves en moins dans les classes : "La baisse serait principalement portée par la maternelle, où l'arrivée des enfants nés en 2023, génération nettement moins nombreuse, entraînerait à elle seule un recul de 46 500 élèves en petite section", note le ministère.

Des divergences territoriales pourront être observées : dans l'académie de Paris, pour le premier degré, une chute de 29,3% est attendue. Celle de Nancy-Metz (22,1%) et Lille (20,7%) seront aussi particulièrement touchées. C'est également dans celles-ci que les collégiens et lycéens seront bien moins nombreux. "En publiant ces projections pour la première fois à cette échelle, le ministère donne à chaque territoire les moyens de se projeter et d'anticiper les évolutions de son offre scolaire", précise le ministère de l'Éducation nationale.

Cette nouvelle configuration ne sera pas sans conséquence : les enseignants craignent des suppressions de postes et des fermetures de classes. Le ministère a précisé qu'il n'y aura pas de fermeture d'école sans l'accord du maire. Pour la rentrée de septembre, le ministre de l'Education nationale, Édouard Geffray a par ailleurs justifié 4 000 suppressions de postes par le nombre inférieur d'élèves à la rentrée, mais a assuré que s'il l'avait fait proportionnellement à la baisse, cela aurait été le double.

Une autre crainte est celle des "déserts éducatifs". "C'est peut-être le vrai gros problème, on risque de se retrouver dans des cas où il va falloir plus de bus, de train pour rejoindre une école. C'est un impact territorial fort et c'est important d'avoir une école dans son village", a relevé Caroline Maitrot, fondatrice de Nomad Education, interrogée par Linternaute.com. Les élèves pourraient, à leur tour, être impactés : "L'école c'est le centre de vie, si vous n'avez plus le soir vos copains, qu'ils sont à 40 km de chez vous, ça joue sur vos week-ends, ça joue sur tout". Des milliers d'élèves qui subiraient des regroupements pédagogiques intercommunaux pourraient donc se retrouver face à ce problème lors des prochaines rentrées scolaires.

Cette baisse démographique pourrait surtout être l'occasion d'offrir un accompagnement plus personnel aux élèves grâce à des classes moins chargées. "Garder le nombre de professeurs pour un meilleur enseignement" serait une bonne chose selon Caroline Maitrot. "Si on a moins d'élèves, on peut donner plus de qualité et adapter davantage les parcours", a-t-elle ajouté. Des plateformes de soutien pour la réussite scolaire comme Nomad Education peuvent aussi aider en ce sens en "personnalisant les parcours pour les enfants en difficulté et grâce à sa très forte présence sur les aides à côté de l'école sur tout le territoire, aussi bien dans les grosses villes, les ruralités, les territoires d'outre-mer. C'est capital que cet accès se fasse partout".