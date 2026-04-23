Des repas à un euro pour 3 millions de Français à partir de cette date, c'est assez simple pour en profiter

Dans quelques jours, des millions de Français pourront manger entrée, plat et dessert pour seulement un euro.

Avec l'inflation, le budget alloué à la nourriture augmente d'année en année. Un repas peut vite coûter cher et cela devient rapidement problématique. Les étudiants peinent particulièrement à subvenir à leurs besoins alimentaires. Selon une récente étude Ipsos Bva pour Linkee, réalisée auprès de plus de 25 000 étudiants précaires, plus de deux tiers d'entre eux vivent avec moins de 100 euros par mois, une fois les dépenses contraintes déduites. 90% de ces jeunes précaires déclarent limiter la qualité des aliments qu'ils consomment et 76% la quantité. 65% sautent aussi au moins un repas au cours de la semaine, faute de moyens. Ils sont près de la moitié à cumuler toutes ces restrictions.

Une nouvelle mesure pourrait leur venir en aide : le repas à 1 euro. Dans les cantines universitaires, ce prix sera généralisé, que les étudiants soient boursiers ou non et donc sans condition de ressources. Depuis 2020, cet avantage était réservé aux étudiants boursiers ou en situation de précarité. Les repas concernés vont passer de 3,30 euros à 1 euro, sachant que la valeur réelle du repas est estimée entre 7 et 8 euros. Cela peut leur permettre de réaliser des économies non négligeables. Un étudiant qui irait tous les midis au Crous, du lundi au vendredi, économiserait ainsi 11,50 euros par semaine, soit plus de 45 euros par mois.

Pour en profiter, c'est assez simple : ce dispositif va en effet se déployer dans absolument tous les restaurants Crous et, lorsque c'est possible, dans d'autres points de restauration du réseau comme les cafétérias, dès le lundi 4 mai, soit à la fin des vacances scolaires. 3 millions de personnes seront concernées. Elles devront simplement avoir un statut d'étudiant de l'enseignement supérieur, mais aussi d'apprenti, d'alternant, de doctorant ou de volontaire en service civique.

Grâce à leur compte Izly, ces derniers pourront attester de ce droit lors du passage en caisse, mais pour un seul repas par service (midi et soir) et par personne, précise le site officiel du gouvernement. Que trouvera-t-on dans ce repas à un euro ? Les bénéficiaires pourront choisir un plat principal et jusqu'à deux accompagnements. Ils peuvent donc prendre entrée, plat et dessert, s'ils le souhaitent. Les suppléments seront à payer en plus.

Cette mesure représente un investissement de 50 millions d'euros pour l'Etat. L'une des conséquences très probables est l'augmentation de la fréquentation des cantines universitaires. Les syndicats étudiants et de personnel du Crous s'en inquiètent face à des queues parfois déjà très longues. "Une adaptation de l'offre pour faire face à une fréquentation accrue" est toutefois prévue. "Le gouvernement s'engage et mobilise les moyens nécessaires pour mettre en place les mesures d'emploi qui permettront de renforcer les équipes des restaurants opérés par les Crous", a déclaré Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, dans un communiqué. Environ 200 agents supplémentaires seraient attendus cette année. Le paiement via l'application Izly sera également encouragé pour permettre un passage en caisse plus rapide.