Les vacances scolaires doivent-elles être raccourcies ? Les arguments pour et contre

Le débat sur la durée des vacances s'accélère avec le lancement d'une convention citoyenne ce vendredi 20 juin. Si le gouvernement défend la nécessité de raccourcir les congés estivaux, d'autres experts sont plus sceptiques.

En France, sur les 52 semaines du calendrier scolaire, 16 semaines sont réservées aux vacances pour tous les élèves de la maternelle au lycée. L'été, une coupure de 8 semaines s'opère. Cette répartition du temps est de plus en plus remise en question. En février dernier, Emmanuel Macron avait mis en avant que "la France a des vacances plus longues que dans beaucoup de pays". Elisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale avait, pour sa part, préconisé de réduire les vacances d'été. Elle avait estimé que "les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles". Cela pourrait aussi potentiellement permettre de raccourcir les journées pendant l'année et de boucler les programmes plus tranquillement.

Le problème soulevé par ailleurs est que les enfants ne profitent pas de la même façon des vacances : certains peuvent "accéder au sport, à la culture", alors que pour d'autres, ces semaines sont "vides". "La qualité des temps hors scolaire conditionne aussi beaucoup la réussite à l'école", argumente Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), auprès de l'Afp. Ainsi, l'organisation a lancé ce vendredi 20 juin une convention citoyenne pour réfléchir aux "temps de l'enfant", souhaitée aussi par Emmanuel Macron. Elle rassemble 130 citoyens tirés au sort, qui se réuniront lors de sept sessions jusqu'à la restitution des travaux fin novembre. Ce vendredi commence la première concertation qui durera jusqu'à dimanche. Ils pourront profiter de temps d'échange avec des experts, dont la haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry. A l'issue de ces trois jours, ils devront définir les sujets qui seront les plus prioritaires.

Cependant, certains arguments se dressent contre ce changement de calendrier. Tout d'abord, en réduisant les vacances, il y a un risque de freiner l'économie du tourisme. Du côté des parents, certains craignent la réduction du temps en famille. "Déjà qu'on est dans ce qu'on appelle 'métro, boulot, dodo', on va passer moins de temps en famille", avait estimé un père de famille sur franceinfo. Une situation qui pourrait être accentuée pour les couples séparés. Certains professeurs mettent aussi en avant que faire travailler les élèves plus longtemps avant l'été ne changerait pas grand-chose en termes d'apprentissage, vu que les dernières semaines la concentration diminue.

Les vacances pendant l'année plus intéressantes à raccourcir ?

Eric Charbonnier, analyse éducation à l'OCDE, juge, pour sa part, que ce ne sont pas les vacances d'été le souci, mais plutôt les vacances intermédiaires tout au long de l'année. Selon lui, sept semaines de cours suivies de deux semaines de vacances c'est "assez atypique dans le monde, donc on pourrait peut-être les raccourcir de quelques jours pour gagner du temps scolaire", a-t-il déclaré sur RTL ce vendredi 20 juin. Il a expliqué que la moyenne dans les pays de l'OCDE est de neuf semaines l'été et que certains voisins européens, comme l'Espagne ou l'Italie, montent à trois mois. Cependant, en tout, avec les 16 semaines, la France figure parmi les pays qui ont le plus de vacances scolaires par an.

Cette idée serait aussi bénéfique pour le rythme de l'enfant, selon Claire Leconte, psychologue. L'experte a estimé auprès de l'Express que "cela perturbe totalement les rythmes biologiques de l'enfant qui va, à chaque fois, mettre plusieurs jours à se remettre de cette longue pause et à se recaler sur le temps de l'école".