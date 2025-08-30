Une maîtresse demande aux parents de mettre cet objet dans le cartable, personne n'y pense

Votre enfant rentre à l'école et vous avez tout fait pour que rien ne manque dans son cartable. Une maitresse dévoile un objet auquel personne ne songe.

La rentrée est imminente. C'est l'heure de remplir le sac de votre enfant. Après la case obligée des achats scolaires, il faut tout ranger dans son cartable. Crayons, trousse, copies et cahiers... Les incontournables doivent s'y trouver et respecter la liste des fournitures demandées. Mais il n'y a pas que le matériel scolaire qui compte. Des petits objets supplémentaires sont à glisser dans le sac de votre enfant pour rendre son premier jour de classe plus agréable.

Parmi ces affaires personnelles, notamment pour les plus petits, une tenue de rechange est indispensable en cas de petit accident. Vous pouvez aussi mettre des mouchoirs, voire des lingettes ou rouleaux d'essuie-tout, qui peuvent toujours servir. Une maitresse de maternelle, connue sur TikTok sous le nom de "maitresse.clara", liste les "indispensables à ramener le jour J". En plus du change, elle conseille de prendre une paire de chaussons, pour une question de confort ou de motricité, et de mettre le tout dans un sac en tissu qui pourra rester sur son crochet. Personne ne pense à cet objet, c'est pourtant très utile !

Une casquette peut aussi servir selon la météo. La maîtresse suggère également d'accorder aux plus petits un doudou pour les premiers jours afin de les rassurer. Dans son sac, une gourde est aussi une bonne idée, mais elle doit être "difficile à ouvrir pour l'enfant". Sinon, cela peut être juste un petit gobelet. Pour la cantine, vous pouvez aussi prévoir une serviette de table élastiquée, facile à enfiler.

L'école peut avoir fourni des recommandations sur le contenu du cartable, il faut évidemment les prendre en compte. Il est aussi primordial de bien mettre le prénom de l'enfant sur toutes ses petites affaires afin d'éviter les pertes ou de les confondre avec celles d'un de ses camarades. Vous pouvez le coudre, évidemment, mais si vous ne voulez pas vous embêter, des étiquettes autocollantes feront l'affaire. La professionnelle préconise aussi de bien préparer ce sac ainsi que sa tenue pour le grand jour en présence et avec l'aide de l'enfant. Ainsi, il saura tout ce qu'il a avec lui et c'est rassurant.

Pour le jour de la rentrée, ce n'est pas toujours facile de laisser son enfant, mais il ne faut pas paraître inquiet devant lui. Il faut rester confiant pour le préserver du stress. Le matin, prenez le temps de partager un moment avec lui, en le levant suffisamment tôt, pour le mettre dans la meilleure disposition possible.