Résultat du brevet des collèges 2024 : découvrez les admis par nom et académie

Les premiers résultats du brevet 2024 sont dévoilés ce mercredi 10 juillet ! Découvrez les listes des admis ou entrez un nom dans notre moteur de recherche !

En direct

09:40 - Quels étaient les sujets au brevet ? Au brevet, il y a eu quatre épreuves écrites : français, mathématiques, sciences et histoire-géo. En mathématiques, les élèves ont été interrogés sur les probabilités, les équations ou encore a géométrie. En français, ils ont dû réaliser une dictée, faire une épreuve de grammaire et de compréhension puis une rédaction. En histoire-géo, ils devaient étudier la Seconde guerre mondiale et La France et l'Union européenne. L'exercice d'enseignement moral et civique était axé sur le Service civique. Pour les sciences, c'était axé sur la physique-chimie et de la technologie.

09:20 - Pas de rattrapage pour le brevet Le brevet des collèges ne fonctionne pas avec des rattrapages comme le bac puisqu'il ne conditionne pas l'entrée en seconde. Il ne faut pas confondre avec la session de remplacement le jeudi 19 et vendredi 20 septembre qui est réservée aux élèves qui n'ont pas pu passer les épreuves en juillet pour un motif valable et justifié.

09:07 - Que faire si les résultats du brevet sont mauvais ou très mauvais aujourd'hui ? Pas de panique si les candidats ne réussissent pas à atteindre les 400 points nécessaires à l'obtention de brevet puisque celui-ci ne conditionne pas l'entrée en classe de seconde. Gabriel Attal en avait émis le souhait, mais la réforme qui devait transformer le diplôme national du brevet n'a pas été lancée et elle ne le sera pas compte tenu des bouleversements politiques de cette année. Un candidat peut donc accéder au lycée sans avoir le brevet en septembre 2024 et même les années suivantes? S'il veut le diplôme du brevet des collèges devra forcément redoubler son année de troisième et retenter sa chance en juin prochain.

08:56 - Les résultats du brevet sont à consulter gratuitement ici Linternaute.com vous propose de retrouver les listes des admis par académie sur cette page. C'est totalement gratuit et surtout très simple. Un mot d'explication pour trouver un résultat du brevet en particulier. Trouvez le moteur de recherche en tête de cet article. Ça, c'est facile. Ensuite, entrez un nom, le votre ou celui d'un candidat que vous connaissez. Vous pouvez alors cliquer sur "Rechercher", mais mieux encore : filtrer avant cela par nom d'académie. Avec cette méthode, les noms des admis apparaîtra en un instant. Puis, si vous cliquer sur un nom, le diplôme apparaîtra, et celui-ci est même à partager avec vos proches !

08:34 - Combien de candidats vont découvrir leurs résultats 2024 au brevet des collèges ? Cette année, 858 409 candidats sont inscrits au brevet, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer. Un nombre en léger recul par rapport à l'an dernier.

08:32 - Comment récupérer ses copies après les résultats du brevet ? Pour obtenir ses copies du brevet, il est possible d'en faire la demande directement auprès de son centre d'examen qui doit vous répondre dans un délai d'un mois. À noter que cette demande doit être réalisée par un représentant légal si le candidat est mineur. Il est également possible de les récupérer sur l'espace Cyclades.

08:31 - Pourquoi les résultats du brevet 2024 ne tombent pas tous le même jour ? Le ministère de l'Education nationale laisse la main à chaque académie pour la publication des résultats du brevet. Contrairement aux résultats du bac, qui eux tombent tous dans la même journée, ceux du brevet varient en fonction de la décision de chaque académie mais dans un certain laps de temps. Cette année, tous les résultats sont publiés entre le 10 et le 12 juillet. Par ailleurs, ils arrivent plus tard car les épreuves du brevet ont été organisées les 1er et 2 juillet, les correcteurs de chaque académie n'ont eu qu'une dizaine de jours pour corriger plusieurs millions de copies.

08:31 - Quelles d'académies publient les résultats du brevet aujourd'hui ? Après la publication des résultats dans l'académie de Toulouse à 10h, la prochaine à les publier est celle d'Orléans-Tours prévue à midi. À 14h c'est l'académie de Nancy-Metz qui prévoit de les mettre en ligne, et à 16h celle de Limoges. Les derniers résultats de la journée seront publiés à 17h par l'académie d'Amiens et à 18h par celles de Rennes et Strasbourg.

08:25 - À quelle heure sortent les premiers les résultats du brevet 2024 ? La première académie à publier les résultats du brevet aujourd'hui est celle de Toulouse. Sur son site, elle a annoncé que les résultats seraient en ligne à partir de 10h. Pour les retrouver, il suffit de se rendre sur l'espace Cyclade.

07:44 - La bourse au mérite du brevet Saviez-vous qu'il était possible de gagner de l'argent en obtenant une mention au brevet ? Et bien c'est le cas, la bourse au mérite du brevet est une aide versée trimestriellement aux lycéens boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au brevet. Elle est attribuée automatiquement aux élèves concernés mais elle peut être retirée au cours du lycée si les résultats et l'assiduité du lycéen sont jugés insatisfaisants. En fonction de l'échelon du lycéen, il peut toucher entre 402 et 1002 euros par an.

07:12 - Le brevet série professionnelle La série professionnelle du brevet concerne les candidats inscrits dans une classe de troisième "à besoins particuliers" comme en Prépa Métiers ou en SEGPA mais elle peut également concerner les élèves ou apprentis de la voie professionnelle ayant déjà échoué au brevet général. Un élève de troisième générale peut demander à passer le brevet en série professionnelle mais sa demande doit faire l'objet d'une commission académique.

06:44 - Les oraux au brevet En plus des épreuves écrites, les candidats doivent passer par une épreuve orale, individuelle ou collective. Il rapporte maximum 100 points et "porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI [enseignement pratique interdisciplinaire, comme l'histoire de l'art ou l'éducation aux médias et à l'information], ou de l'un des parcours éducatifs : elle permet notamment d'évaluer la qualité de l'expression orale", explique le ministère de l'Education nationale.

06:19 - La cérémonie de remise de brevet À l'issue du passage au collège et de l'obtention du diplôme du brevet, "une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée scolaire pour les lauréats dans leur collège", indique le ministère de l'Éducation nationale. Cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun" et "permet de dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme" ajoute le ministère.

05:58 - Les épreuves écrites au brevet En plus du socle commun sur lequel les élèves sont évalués au cours de l'année, le brevet est évalué lors de quatre épreuves écrites, qui se déroulent sur deux jours. Une épreuve de français qui comprend une rédaction et des questions de grammaire et de linguistique, c'est la première et la plus longue des épreuves. Vient ensuite l'épreuve de mathématiques, celle d'histoire-géographie et enseignement moral et civique, et celle de sciences qui porte sur la physique-chimie, la SVT et la technologie