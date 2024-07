Sujet de sciences au brevet 2024 : découvrez le sujet de ce mardi 2 juillet

L'épreuve de sciences pour l'obtention du brevet 2024 se tient ce mardi 2 juillet de 13h30 à 14h30. Découvrez le sujet.

L'essentiel

Les candidats pour l'obtention du diplôme national du brevet passent l'épreuve de sciences ce mardi 2 juillet prochain de 13h30 à 14h30

Pour cette année 2024, un sujet de physique-chimie et de technologie est donné aux élèves en série générale, c'est SVT et technologie pour ceux de la série professionnelle.

Découvrez les sujets grâce à notre partenaire Studyrama

TOut savoir sur le brevet de sciences

Lors de l'épreuve de sciences du brevet des collèges, le mardi 2 juillet, les élèves de France métropolitaine ne disposent que d'une heure pour répondre à l'ensemble des questions. Le sujet est constitué de deux parties, une par enseignement scientifique chacune valant 25 points. Convoqués de 13h30 à 14h30, ils devront plancher sur plusieurs exercices, pour obtenir le maximum de points sur les 50 points que peut rapporter cette épreuve.

L'épreuve de sciences du brevet est chaque année notée sur 50 points (25 points par sous-matière), soit moins que le français et les mathématiques (100 points), mais autant que l'histoire-géographie. Jusqu'à 25 points sont donc à gagner par les élèves par matière. Pour rappel, le brevet est au total noté sur 800 points entre contrôle continu, examens écrits et oral, dont les dates ont été échelonnées selon les établissements jusqu'à ce vendredi 1er juillet. Il faut obtenir une moyenne de 400 points pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB) au terme de ce cursus.

La date de publication des résultats dépend de l'académie de rattachement mais ils devraient être disponibles au plus tard le vendredi 12 juillet. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.