Sujet de maths au brevet 2024 : le sujet dévoilé ce lundi 1er juillet

L'épreuve de mathématiques comptant pour le brevet 2024 a lieu cet après-midi. Découvrez les sujets de l'épreuve sur cette page.

L'essentiel

Les élèves passent l'épreuve de mathématiques du brevet 2024 ce lundi 1er juillet de 14h30 à 16h30.

Les sujets de mathématiques sont disponibles sur cette page juste après le début de l'épreuve, grâce à notre partenaire Studyrama.

À la fin de l'épreuve, les corrigés des sujets de mathématiques seront également disponibles sur cette page.

Le sujet de l'épreuve de mathématiques au brevet professionnel 2024

Tout savoir sur le brevet de mathematiques

Lors de l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges, le lundi 1er juillet, les élèves de France métropolitaine disposent de deux heures pour répondre à l'ensemble des exercices. Le sujet est constitué d'une partie géométrie, d'une partie arithmétique et d'une partie informatique. Convoqués de 14h30 à 16h30, ils devront plancher sur plusieurs exercices, entre six et dix, pour obtenir le maximum de points sur les 100 points que peut rapporter l'épreuve.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. Il faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

La date de publication des résultats dépend de l'académie de rattachement mais ils devraient être disponibles au plus tard le vendredi 12 juillet. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.