Sujet d'histoire-géo au brevet 2024 : découvrez le sujet de ce mardi 2 juillet 2024

C'est le jour-J pour l'histoire-géo : les 3e passent l'épreuve maîtresse des sciences humaines du collège. Sur quel sujet sont-ils interrogés ?

L'essentiel

Les élèves passent l'épreuve d'histoire-géo du brevet 2024 ce mardi 2 juillet de 9h à 11h.

Le sujets d'histoire-géo sera disponible sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama.

Des propositions de corrigés seront même consultables dans la journée.

Les élèves de 3 ont trois heures pour plancher sur des exercices de rédactions, d'études de documents ou portant sur des cartes et des frises chronologiques.

Trois enseignements sont évalués lors de cette épreuve : l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique, ce qui multiplient le nombre de sujets pouvant potentiellement tomber le jour de l'épreuve. En voilà certains parmi les trois matières.

En histoire :

Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement

La France défaire et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance

Un monde bipolaire au temps de la guerre froide

En géographie :

Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts

En enseignement moral et civique :

Citoyenneté française et citoyenneté européenne : principes, valeurs et symboles

Le rôle de l'opinion dans le débat démocratique

Les menaces sur la liberté des peuples et la démocratie

Quel est le coefficient de l'épreuve d'histoire-géo et d'EMC du brevet ?

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique peut rapporter jusqu'à 50 points lors du brevet des collèges, elle est donc importante. Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien.

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en trois exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Le premier exercice est une étude de document qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances. Le deuxième exercice est un paragraphe argumenté portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter.

portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter. Pour l'épreuve d' enseignement moral et civique (EMC), il faut lire et étudier deux ou trois documents et à répondre à quelques questions.

La date de publication des résultats du brevet 2024 varie selon les académies de rattachement mais ils seront disponibles au plus tard le vendredi 12 juillet. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenu les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.