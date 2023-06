Sujet de sciences au brevet 2023 : annales et informations pratiques

Découvrez les sujets et les corrigés de SVT et de techno passés par la passé pour vous entraîner.

Le sujet de sciences et de technologie du brevet ne concerne que les élèves du brevet général. Près de 750 000 candidats vont se plier à l'exercice fin juin 2023, les quelque 85 000 candidats au brevet professionnel étant dispensés.

Autre particularité : les sujets de sciences pour le brevet des collège recouvrent plusieurs disciplines très vastes et seules deux sont tirées au sort pour les examens chaque année. En 2023, ce sont ainsi la physique-chimie et de la SVT qui ont été tirées au sort.

Le corrigé de l'épreuve de sciences pour la série générale est également fourni chaque année par notre partenaire Studyrama dès que des correcteurs spécialisés ont peu accéder aux sujets et s'y pencher. Consultez le corrigé du brevet de sciences 2022 ci-dessous afin de découvrir comment un professeur de sciences a résolu l'épreuve :

Comme chaque année, avec notre partenaire Studyrama, nous mettons à disposition l'intégralité des sujets du brevet 2022 dès que les copies ont été dévoilées par le ministère de l'Education. Pour rappel, les candidats sont les seuls à connaitre les sujets de sciences au lancement de l'épreuve, les sujets n'étant communiqués en dehors des salles d'examen qu'au bout d'une heure. Voici les sujets qui ont été dévoilés quelques minutes après la fin de l'épreuve.

Les coraux en sujet de SVT, un robot écolo en sujet de techno

En SVT cette année, le sujet du brevet portait ainsi sur les récifs coralliens menacés par l'augmentation de la température des eaux de surface des océans, due au réchauffement climatique. A partir de plusieurs documents, les candidats ont été invités à justifier que le corail est une association symbiotique ou encore à établir le lien entre la quantité de zooxanthelles (algues unicellulaires présentes dans le corail) et la température de l'eau de mer. Une expérience factice à partir d'un document dédié visait à proposer un protocole expérimental pour sélectionner des coraux résistant à une température des eaux de surface de 32°C. Enfin, il fallait montrer comment un changement à l'échelle de la planète peut influencer la biodiversité locale et les activités humaines sur l'île de la Réunion.

Le sujet de technologie du brevet 2022 portait quant à lui sur un thème relativement proche : les déchets flottant en mer, polluant les eaux et intoxiquant les animaux. L'étude portait sur un robot collecteur de déchets se déplaçant de façon autonome sur l'eau. Via une annexe notamment, il fallait préciser la fonction d'usage de ce robot ou citer trois éléments permettant d'expliquer l'importance de recycler les déchets collectés par ce robot. Il fallait aussi compléter un diagramme représentant des blocs internes en utilisant les termes "interface programmable", "capteur de mesure de courant", "capteur de luminosité", "batterie", "moteurs électriques" et "hélices". Une autre annexe invitait le candidat au brevet à compléter le programme de gestion "retour à la base". Un dernier document permettait enfin de calculer la masse de chaque matériau puis la quantité d'émission de gaz à effet de serre, afin de déterminer le matériau à utiliser pour réaliser la coque du robot.

L'épreuve de sciences du brevet est chaque année notée sur 50 points (25 points par sous-matière), soit moins que le français et les mathématiques (100 points), mais autant que l'histoire-géographie. Jusqu'à 25 points sont donc à gagner par les élèves par matière. Pour rappel, le brevet est au total noté sur 800 points entre contrôle continu, examens écrits et oral, dont les dates ont été échelonnées selon les établissements jusqu'à ce vendredi 1er juillet. Il faut obtenir une moyenne de 400 points pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB) au terme de ce cursus.