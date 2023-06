Sujet de maths au brevet 2023 : optimisez vos révisions avec ce qui est déjà tombé et les sujets probables

BREVET MATHS 2023. L'épreuve de mathématiques du brevet des collèges est prévue le 26 juin prochain. Consultez les premiers sujets tombés lors de cette session du DNB ainsi que les sujets probables et annales utiles.

[Mis à jour le 21 juin 2023 à 17h03] Réputée exigeante, elle est souvent crainte par les élèves. Capitale pour décrocher son brevet des collèges, l'épreuve de mathématiques est évaluée sur 100 points (sur 400 points à obtenir au minimum). En 2023, l'épreuve de maths est programmée au lundi 26 juin, de 14h30 à 16h30. A quels sujets peut-on s'attendre pour cette session de l'examen ?

Retrouvez ci-dessous les notions de mathématiques qui ont de fortes chances d'être abordées dans les exercices de l'épreuve du brevet des collèges 2023, et entraînez-vous avec les sujets déjà tombés dans les centres étrangers d'examen cette année !

L'an dernier, l'épreuve de maths au DNB comportait cinq exercices, notés sur 20 points chacun. Comme habituellement en classe, de nombreux exercices reposaient sur des mises en situation. Ainsi, les élèves étaient appelés, par le biais de leurs connaissances en mathématiques, à résoudre des problèmes sur une distribution de cartes Pokémon ou à régler une fuite dans une salle de bains.

Les collégiens des centres étrangers d'Amérique du Nord ont passé les épreuves du Brevet 2023 du 31 mai au 1er juin, et notamment celles de maths, qui font partie des quatre épreuves écrites obligatoires du brevet. Ils ont planché sur cinq exercices, le premier comportant des questions de mathématiques diverses ; le deuxième, traitant des figures géométriques ; le troisième sur les évolutions de pourcentage et les moyennes ; le quatrième concernait de la programmation par blocs ; et le cinquième sur la piste d'un hippodrome constituant une aire géométrique. Consultez le sujet intégral de l'épreuve ci-dessous :

Dans les centres d'examens de l'étranger du Groupe 1 (Europe, Afrique, Moyen Orient...), les collégiens résidant à l'international passent leur examen à l'avance, fournissant à leurs camarades restés en France un bon moyen de réviser. Les élèves scolarisés dans les collèges à l'étranger du Groupe 1 ont passé leur épreuve de mathématiques le 14 juin. Cinq exercices étaient proposés, le premier était un QCM ; le deuxième un exercice de géométrie comportant une partie sur les volumes ; le troisième sur les programmes de calcul et les équations ; le quatrième sur les probabilités et les les décompositions en produit de facteurs premiers ; et le cinquième sur les fonctions. Découvrez le sujet complet de l'épreuve ci-dessous :

Lors de l'épreuve de mathématiques du brevet, les élèves sont évalués sur les notions qu'ils ont étudiées depuis la classe de 5e. L'objectif est aussi de vérifier qu'ils maîtrisent bien les compétences "chercher", "modéliser", "représenter", "raisonner", "calculer" et "communiquer". Il est donc important de garder en tête que, lors de l'épreuve de maths, le correcteur ne vous notera pas uniquement sur le fait que vous ayez obtenu le bon résultat, mais aussi sur le raisonnement qui vous a conduit à obtenir ce résultat, et la clarté avec laquelle vous avez présenté votre développement.

Le site de soutien scolaire en ligne digischool.fr a établi une liste des notions de mathématiques qui devraient très probablement faire partie des exercices de l'épreuve de maths du brevet 2023. Les voici :

Calcul littéral : reconnaître et utiliser les identités remarquables, connaître le développement et la factorisation, savoir résoudre une équation du 1er degré

: reconnaître et utiliser les identités remarquables, connaître le développement et la factorisation, savoir résoudre une équation du 1er degré Probabilités : connaître les termes à utiliser pour parler des statistiques, savoir calculer une probabilité simple…

: connaître les termes à utiliser pour parler des statistiques, savoir calculer une probabilité simple… Proportionnalité : savoir établir et utiliser un tableau de proportionnalité, reconnaître une situation de proportionnalité dans un exercice…

: savoir établir et utiliser un tableau de proportionnalité, reconnaître une situation de proportionnalité dans un exercice… Fonctions linéaires et affines : connaître la différence entre une fonction linéaire et une fonction affine, leurs propriétés, savoir étudier une fonction à partir d'une représentation graphique, connaître leurs propriétés…

: connaître la différence entre une fonction linéaire et une fonction affine, leurs propriétés, savoir étudier une fonction à partir d'une représentation graphique, connaître leurs propriétés… Pourcentages : savoir calculer des pourcentages, savoir les mettre en situation dans un exercice…

: savoir calculer des pourcentages, savoir les mettre en situation dans un exercice… Triangles et trigonométrie : connaître les propriétés des triangles, savoir appliquer les théorèmes de Pythagore et de Thalès, calculer des longueurs et des mesures d'angles en faisant appel au cosinus, au sinus et à la tangente…

: connaître les propriétés des triangles, savoir appliquer les théorèmes de Pythagore et de Thalès, calculer des longueurs et des mesures d'angles en faisant appel au cosinus, au sinus et à la tangente… Algorithme et programmation : connaître le vocabulaire relatif aux algorithmes, savoir reconnaître les différentes étapes d'un algorithme, affecter une valeur à une variable…

Outre ces "sujets très probables" pour l'épreuve de maths du brevet 2023, digischool.fr note en "sujet probable" les fractions, et en "sujets peu probables" les transformations géométriques ainsi que les cours de géométrie relatifs aux sphères et aux boules. Mais ces notions peuvent très bien être abordées de manière succincte dans un exercice portant sur un sujet plus important. Enfin, le site de soutien scolaire en ligne recommande de bien réviser ses notions en calcul numérique (addition, soustraction, multiplication et division), mais aussi de connaître les différentes grandeurs et mesures et de savoir les convertir entre elles. De quoi vous permettre d'aborder l'épreuve de maths avec sérénité et, surtout, en mettant toutes les chances de votre côté !

Chaque année, les corrigés des sujets sont particulièrement cherchés à l'issue des épreuves, les candidats essayant d'anticiper leur note en comparant les réponses qu'ils ont livrées à celles proposées par les correcteurs. Et généralement, les corrigés de maths ne font pas débat. Découvrez ci-dessous les corrigés de maths 2022 (brevet général et brevet professionnel), mis à disposition par notre partenaire Studyrama :

Comme chaque année, lors des épreuves du brevet des collèges, nous avons diffusé les copies des sujets de mathématiques du brevet 2022 avec notre partenaire Studyrama. Voici la totalité des exercices proposés pour le brevet général et le brevet professionnel et des problèmes posés aux candidats en 2022 :

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. Il faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Les résultats du brevet seront dévoilés début juillet. Selon les académies, la date de communication diffère. Pour 2023, il faut s'attendre à ce que les résultats du brevet des collèges soient communiqués entre le vendredi 7 et le mardi 11 juillet 2023. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.