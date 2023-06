Sujet de français au brevet 2023 : l'épreuve intégrale et son corrigé publiés !

BREVET FRANCAIS. L'épreuve de français au brevet des collèges a été dévoilée. Découvrez les sujets de ce lundi 26 juin 2023 en intégralité ainsi que leurs corrigés.

[Mis à jour le 26 juin 2023 à 12h40] La première épreuve du brevet des collèges est terminée ! Pendant trois heures les candidats ont planché sur le sujet de français, ce lundi 26 juin 2023, et ils ont eu de quoi faire avec une dictée, des questions de grammaire et de compréhension et pour finir une rédaction. Les sujets du brevet de français ont été publiés à la fin de l'épreuve et sont disponibles en intégralité sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama.

En plus des sujets du brevet de français, des corrigés des exercices réalisés par des professeurs agrégés vous sont proposés. Ces réponse permettent aux candidats qui sortent de l'épreuve d'avoir d'ores et déjà une idée de leur taux de réussite à l'épreuve, tant qu'ils ont leurs réponses encore en tête. Pour les curieux, ils permettent aussi de s'auto-évaluer sur les sujet du brevet.

Quels sont les sujets de français du brevet 2023 ?

Entre grammaire, dictée et rédaction, le sujet de français est complet pour l'épreuve du brevet des collèges. A noter que les sujets de la série générale et de la série pro ne sont pas les mêmes. Ils sont tous les deux à retrouver en intégralité.

Sujet de français du brevet en voie générale :

L'épreuve a commencé par une étude de texte sur un extrait de l'œuvre de George Sand, Histoire de ma vie. C'est également un extrait de ce texte qui a servi de support pour la dictée. Pour l'exercice de rédaction, les candidats avaient le choix entre un sujet de réflexion et un sujet d'imagination.

Sujet de français du brevet en voie professionnelle :

Ici c'est le texte de George Perec, W ou Le souvenir de l'enfance, qui a servi du support à la dictée et à l'épreuve de grammaire et de compréhension. Tandis que pour l'exercice de rédaction il avaient également le choix entre un sujet d'imagination et un autre de réflexion.

Le corrigé du sujet de français au brevet 2023

Une fois l'épreuve connue, une correction du sujet de français du brevet des collèges peut être utile pour les candidats qui sortent d'examen. Grâce à ces corrigés réalisés par des professeurs agrégés, il est facile de s'auto-évaluer et d'avoir une idée de son taux de réussite à l'épreuve.

Corrigé du sujet de français en voie générale :

Corrigé du sujet de français en voie professionnelle :

Tout savoir sur le brevet de français

Lors de l'épreuve écrite de français du brevet des collèges, les élèves de France métropolitaine disposent de trois heures pour faire leurs preuves. Celle-ci se compose d'abord d'une partie "grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation et dictée", de 9h à 10h30. Il s'agit, après une dictée, de réaliser l'explication d'un extrait de texte littéraire et des exercices de grammaire et de réécriture. Après une courte pause, suit une seconde partie dédiée à la rédaction, de 10h45 à 12h15.

La première partie, évaluée sur 50 points, s'appuie sur un texte littéraire parfois accompagné d'une image et consiste à répondre à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation. Vingt minutes sont dédiées à la dictée, notée sur 10 points, d'environ 600 signes pour les élèves en série générale et 400 signes pour les séries professionnelles. L'ordre des questions qui suivent, sur 40 points, n'est pas anodin : les premières sont plutôt courtes et abordent des points précis de grammaire tandis que les suivantes appellent des réponses plus développées et rédigées s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier.

Passée une courte pause de quinze minutes, les élèves retrouvent leur copie pour la dernière partie de l'épreuve : la rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion au choix, et sur lequel se jouent les 50 derniers points.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de français peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Les résultats du brevet 2023 seront dévoilés au début du mois de juillet, à des dates différant légèrement selon les académies. Il faut s'attendre à ce que les résultats du brevet des collèges soient communiqués entre le vendredi 7 et le mardi 11 juillet 2023. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenu les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.

D'après le site officiel de l'Education nationale, cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun". Son utilité est de "dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme". L'Education nationale spécifie que cela permet d'ériger des "modèles de réussite".