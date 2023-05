Brevet d'histoire géo 2023 : les sujets probables et les annales pour réviser

BREVET HISTOIRE-GEO EMC. L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du brevet des collèges 2023 aura lieu dans la matinée du mardi 27 juin. Retrouvez les sujets qui devraient probablement tomber cette année, ainsi que les corrigés de l'épreuve en 2022.

[Mis à jour le 19 mai 2023 à 16h33] Cette année, l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du brevet des collèges aura lieu le mardi 27 juin entre 9h et 11h. Durant cette épreuve, notée sur 50 points, les collégiens de 3e seront amenés à travailler sur les sujets abordés avec leurs professeurs durant l'année scolaire. L'histoire est notée sur 20 points, tout comme la géographie, et l'enseignement moral et civique (EMC) est, lui, noté sur 10 points. Si cette épreuve est moins importante que d'autres comme le français ou les mathématiques, qui sont notées sur 100 points, il ne faut cependant pas la sous-estimer, surtout pour ceux qui espèrent décrocher une mention cette année.

L'année dernière, la fuite des sujets avant le début de l'épreuve d'histoire-géographie et d'EMC avait contraint le ministère de l'Education nationale à proposer des sujets de secours aux candidats. Ces sujets de secours ont porté sur la coopération européenne, l'euro, les guerres mondiales, l'aménagement du territoire, l'éducation aux médias, les opérations extérieures et le devoir de défense du pays. Face à la quantité de dates, de définitions et de noms à retenir, il est facile pour un candidat au brevet de se décourager. C'est pourquoi nous vous avons préparé une liste des sujets qui ont le plus de chances de tomber pour le brevet 2023, afin d'organiser vos révisions de manière plus efficace. Les corrigés de l'épreuve 2022, pour la série générale ainsi que la professionnelle, sont également disponibles pour s'entraîner.

Lors de l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC) du brevet des collèges, les candidats travaillent sur les sujets abordés en classe durant l'année. Pour aider les élèves de 3e à s'y retrouver face à la multitude de thèmes abordés, le site de soutien scolaire en ligne digischool.fr a établi une liste de "sujets très probables" qui pourraient tomber lors du brevet 2023. Les voici, répartis selon qu'ils relèvent de l'histoire, de la géographie ou de l'enseignement moral et civique.

Sujets d'histoire les plus probables :

Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres

La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement

Un monde bipolaire au temps de la guerre froide

Affirmation et mise en œuvre du projet européen

Sujets de géographie les plus probables :

Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée

Les espaces productifs et leurs évolutions

L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts

La France et l'Europe dans le monde

Sujets d'enseignement moral et civique (EMC) les plus probables :

Citoyenneté française et citoyenneté européenne : principes, valeurs et symboles

Les principes d'un État démocratique et leurs traductions dans les régimes politiques démocratiques

L'exemple des institutions de la Ve République

Le rôle de l'opinion dans le débat démocratique

Les menaces sur la liberté des peuples et la démocratie

Il convient cependant de rappeler qu'il ne s'agit que des sujets qui sont les plus susceptibles de tomber lors du brevet 2023, et que d'autres sujets non inclus dans cette liste pourraient constituer l'épreuve d'histoire-géographie et d'EMC. En plus de ces "sujets très probables", digischool.fr note en "sujets probables" ces thèmes : "La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance", "Indépendances et construction de nouveaux États", "Enjeux et conflits dans le monde après 1989", "Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles" et "La Journée Défense et Citoyenneté".

Enfin, le site de soutien scolaire en ligne estime "peu probable" que tombent les sujets suivants : "1944-1947 : refonder la République, redéfinir la démocratie", "La Ve République, de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation", "Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques", "Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique", "L'engagement politique, syndical, associatif, humanitaire : motivations, modalités, problèmes" et "Les droits sociaux en France".

Retour détaillé sur l'épreuve 2022 d'histoire-géo et d'EMC

Pour le brevet général 2022, la première partie du sujet portait sur la géographie et en particulier sur "La France et l'Union européenne", avant une deuxième partie portant sur l'histoire cette fois, et en particulier sur l'Europe comme "théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)". La troisième partie, relevant de l'enseignement moral et civique, portait enfin sur l'éducation aux médias, avec notamment comme annexe l'Article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 sur "La libre communication des pensées et des opinions".

Pour le brevet professionnel 2022, le sujet d'histoire portait sur "Le monde depuis 1945" avec deux documents à l'appui : la Une du journal Libération du 1er janvier 1999, qui annonçait la création officielle de l'euro, et le discours de Jacques Chirac, président de la République, le 31 décembre 2001, à la veille de son entrée en circulation. La partie géographie était articulée autour de cette question : "Pourquoi et comment aménager le territoire ?" Un développement construit d'une quinzaine de lignes appelait à décrire les objectifs de l'aménagement du territoire aujourd'hui en France.

Concernant l'enseignement moral et civique, deux documents étaient proposés : un premier illustrant l'inauguration du monument aux morts pour la France en opérations extérieures dans un jardin public de Paris, le 11 novembre 2019, par le président de la République Emmanuel Macron, et un second présentant un extrait du discours du chef de l'Etat lors de la cérémonie.

Les corrigés du brevet d'histoire-géographie et d'EMC 2022 ont été fournis par notre partenaire Studyrama, et ont été réalisés par des professeurs spécialisés. Attention : il s'agit de se faire une idée de la forme que peut prendre une copie réussie à l'épreuve, tout en sachant qu'il existe bien évidemment pour certaines questions ou parties de l'épreuves plusieurs manières possibles de faire :

Avec notre partenaire Studyrama, retrouvez ci-dessous les sujets d'histoire-géographie et d'EMC pour le brevet 2022 avec les copies intégrales communiquées par le ministère de l'Education nationale. Deux copies assez différentes ont été proposées cette année aux candidats du brevet général et du brevet professionnel, avec tout de même quelques thématiques communes, notamment autour de la construction européenne.

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique peut rapporter jusqu'à 50 points lors du brevet des collèges, elle est donc importante. Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien.

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en trois exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Le premier exercice est une étude de document qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

Le deuxième exercice est un paragraphe argumenté portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter.

Pour l'épreuve d' enseignement moral et civique (EMC), il faut lire et étudier deux ou trois documents et à répondre à quelques questions.

Les résultats du brevet 2023 seront communiqués au début du mois de juillet. La date précise de communication des résultats n'est pas la même dans toutes les académies. Pour cette année, les candidats doivent s'attendre à recevoir leurs notes entre le vendredi 7 et le mardi 11 juillet. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenu les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.