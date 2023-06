Sujet bac français 2023, EN DIRECT : découvrez l'épreuve et les corrigés

BAC 2023. Ce jeudi 15 juin, les élèves de première passent l'épreuve écrite de français au bac. Découvrez les sujets et les corrigés.

En direct

09:50 - Sujet du bac de français 2023 en voie générale : les sujets à traiter par les candidats au choix En voie générale, les élèves de Première passant leur épreuve anticipée du bac de français ce jeudi matin avaient le choix entre les deux sujets suivants à traiter : Un commentaire (20 points) sur l'objet d'étude "La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle", avec la consigne suivante : "Vous commenterez le texte suivant : Salon de 1767, de Denis Diderot.

Une dissertation (20 points) sur l'objet d'étude "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle" Pour la dissertation, le candidat devait traiter au choix, compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant l’année, l’un des trois sujets suivants : Sujet A : sur l'oeuvre Manon Lescaut de l'Abbé Prévost : Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse

: sur l'oeuvre Manon Lescaut de l'Abbé Prévost : Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse Sujet B : sur l'oeuvre La Peau de chagrin de Balzac : Peut-on lire "La Peau de chagrin" comme le tableau d’un monde exténué ?

: sur l'oeuvre La Peau de chagrin de Balzac : Peut-on lire "La Peau de chagrin" comme le tableau d’un monde exténué ? Sujet C : sur les oeuvres Sido suivi de Les Vrilles de la vigne de Colette : Peut-on considérer "Sido" et "Les Vrilles de la vigne" comme des œuvres de l’émerveillement ?

09:38 - Le sujet du bac de français en voie technologique a également été dévoilé Ci-dessus, découvrez également en intégralité quel sujet du bac de français 2023 a été distribué aux élèves de Première en voie technologique ce jeudi 15 juin.

09:35 - Le sujet du bac général de français 2023 est connu ! Le sujet du bac général de français 2023 vient d'être dévoilé par le ministère de l'Education ! Consultez-le ci-dessus gratuitement et en intégralité (commentaire et dissertation).

09:17 - Bac de français 2023 : quelles oeuvres pour l'objet d'étude "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle" ? Dans le cadre de l'objet d'études "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle", les lycéens de Première en voie générale ont analysé trois oeuvres lors de cette année scolaire : Les Contemplations, livres I à IV de Victor Hugo – Parcours : les mémoires d’une âme.

Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire – Parcours : alchimie poétique / la boue et l’or.

Alcools de Guillaume Apollinaire – Parcours : modernité poétique ?

09:08 - Bac de français 2023 : les oeuvres de l'objet d'étude "La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle" "La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle" constitue l'un des quatre objets d'étude sur lesquels les élèves de Première ont travaillé cette année en voie générale. Ils ont exploré ce volet à travers les oeuvres suivantes : Gargantua de Rabelais – Parcours : rire et savoir.

Les Caractères, livres V à X de La Bruyère – Parcours : la comédie sociale.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du "préambule" au "postambule") d'Olympe de Gouges – Parcours : écrire et combattre pour l’égalité.

09:00 - Ll n'est plus possible d'entrer en salle d'examen. et les sujets de français peuvent être dévoilés ! Un délai d'une heure est laissé aux retardataires pour faire leur entrée en salle d'examen (sans qu'il leur soit donné de temps supplémentaire ensuite pour réaliser l'épreuve). A compter de 9h, soit une heure après le début de l'épreuve, il n'est plus possible d'y pénétrer. C'est aussi à partir de ce délai que la nature des sujets de français peut être dévoilée par le ministère de l'Education, car il n'y a plus de risques de fuites : tous les candidats sont en salle.

08:49 - Combien de professeurs de français faut-il pour corriger toutes ces copies ? 10 732, c'est le nombre de correcteur pour les épreuves anticipées de français. Ils sont rémunérés cinq euros brut par copie ou 9,60 euros par heure pour les épreuves orales.

08:38 - Bac de français 2023 : voici les oeuvres au programme Quatre objets d’étude sont au menu du programme de français pour la classe de première : la poésie du 19e siècle au 21e siècle ; la littérature d’idées du 16e siècle au 18e siècle ; le roman et le récit du Moyen Âge au 21e siècle ; le théâtre du 17e siècle au 21e siècle. Chacun des objets d’étude mêle une œuvre et un parcours qui situe cette même oeuvre dans son contexte historique.

08:25 - Combien de lycéens passent l'épreuve de français 2023 ? Ce matin, 547 146 élèves de première en filière générale et technologique passent cette épreuve anticipée de français. Un chiffre en hausse de 0,8% par rapport à 2022.

08:20 - Comment se déroule l'écrit du bac de français ? Pour cette épreuve, les candidats de voie générale ont le choix entre réaliser un commentaire de texte à partir d'un extrait proposé dans le sujet ou rendre une dissertation sur l'un des sujets en s'appuyant sur une œuvre précise. Il n'y a qu'un seul commentaire de texte proposé pour les lycéens qui choisissent cette option, mais pour les candidats qui optent pour la dissertation, trois sujets sont soumis. Ce choix garantit à tous les lycéens de connaître et d'avoir étudié au moins une des œuvres durant l'année. Les candidats de bac professionnel ont eux le choix entre un commentaire de texte ou épreuve en deux parties composée d'une contraction de texte puis d'un essai sur l'extrait d'une œuvre. Pour cette deuxième option, les lycéens ont également le choix entre trois textes.

08:05 - L'épreuve écrite du bac de français a commencé ! Dès 8 heures ce jeudi matin, les lycéens de première candidats au bac général et technologique ont 4 heures pour rédiger leur meilleur commentaire ou leur meilleure dissertation. Le coefficient de l'écrit de français est fixé à 5.

07:15 - Quels sont les pièges à éviter dans la copie du bac ? Le gros écueil à éviter lors de l'épreuve écrite de français, sur la dissertation comme le commentaire de texte, c'est le hors sujet. Pour éviter cette erreur, il faut prendre le temps de bien comprendre et identifier le sujet pour y apporter les réponses adéquates. Une astuce permet de savoir si un candidat se dirige vers le hors sujet : chaque partie du devoir doit permettre de répondre à la problématique posée, si un argument n'y répond pas alors il est hors sujet. Une deuxième erreur à éviter est celle de paraphraser l'auteur du texte en pensant l'expliquer, en particulier pour le commentaire. Le candidat doit développer un argumentaire de son commentaire de texte avec des idées articulées et expliquées par ses soins, il ne suffit pas de recopier des phrases du texte étudié pour réussir. Ces phrases si elles sont citées doivent illustrer la pensée du candidat, mais elles ne peuvent pas servir à l'expliquer.

06:45 - Quels sont les sujets probables pour le bac de français 2023 ? Il y a quatre sujets possibles pour le bac de français 2023. Chaque année, quatre thèmes sont étudiés pendant l'année de terminale avec pour chacun des corpus de textes et un certain nombre d'oeuvres à lire. Les candidats au bac s'attendent donc à tomber sur le roman, sur le théâtre, sur la littérature d'idées ou sur la poésie. En revanche, ils n'ont aucune idée des textes sur lesquels les sujets prendront appui. Les lycéens peuvent toutefois être certains d'avoir étudié au moins une oeuvre parmi celles proposées.

06:15 - Est-il possible de repasser le bac si on est malade ou en retard ? La réponse est oui, mais... En ce qui concerne les retards, les candidats sont accueillis en salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve, passé ce délai les sujets sont dévoilés et il n'est plus possible pour un lycéen de se soumettre à l'épreuve. Le candidat peut alors se présenter lors des sessions de remplacement. En cas d'absence, que ce soit pour une maladie ou autre, le candidat doit pouvoir prouver qu'il avait un motif valable afin d'accéder aux sessions de remplacement. À noter qu'un candidat qui se trouverait dans cette situation doit rapidement écrire au rectorat afin de l'en informer et de fournir un justificatif.