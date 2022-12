Norman accusé de viol : quels sont les faits reprochés ?

Devenu célèbre sur Youtube, Norman Thavaud, alias Norman fait des vidéos, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre 2022, dans le cadre d'une enquête pour corruption de mineurs et de viol.

Norman Thavaud, plus connu sous le nom de "Norman fait des vidéos" sur YouTube, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre 2022 rapporte Libération, information confirmée par BFM TV. Selon Libé, cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour des faits de corruption de mineur et de viol. Plusieurs adolescentes et jeunes femmes auraient été victimes du youtubeur aujourd'hui âgé de 35 ans. "Elles l'accusent de faits de nature différente", précise le quotidien, alors que le trentenaire est présumé innocent dans ce dossier. L'affaire concerne notamment une jeun fan originaire du Québec qui, alors âgée de 16 ans en 2020, accuse Norman Thavaud d'être parvenu à lui soutirer des photos et vidéos à caractère sexuel lors d'un "petit jeu malsain d'attachement affectif." Par ailleurs, cinq autres personnes ont été interrogées dans ce cadre, dont deux mineures au moment des faits. La jeune québécoise devrait être confrontée au youtubeur mardi avance Libé.

Des nudes demandés selon une plaignante

La jeune femme se prénomme Maggie Desmarais. En avril 2021, elle avait raconté son histoire au site québécois Urbania. Les faits se seraient déroulés en 2017 ou 2018, durant neuf mois : seul l'âge de Norman à ce moment-là (30 ans) a été indiqué, permettant de déterminer la chronologie des faits. Cette Québécoise avait expliqué avoir échangé de simples messages avec le youtubeur avant que la "relation virtuelle", comme elle l'avait précisé, ne transforme "rapidement en flirt." "Très peu de temps après nos premiers échanges, il a commencé à me complimenter. Petit à petit, les photos qu'on s'envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées. C'est à partir de là que c'est devenu problématique et qu'il a été de plus en plus insistant et demandant", avait-elle expliqué, évoquant de la manipulation : "il utilisait les bons mots aux bons moments ; dès que je m'éloignais, il me rattrapait au dernier moment. Quand j'étais prête à couper toute communication avec lui, il revenait à la charge."

Dans ses propos, Maggie Desmarais avance que Norman "voulait juste qu'on s'envoie des nudes (photo partiellement ou intégralement dénudée de soi, ndlr) sur Snapchat." Lorsqu'en 2018, la vague #BalanceTonYoutubeur déferle sur les réseaux sociaux, la jeune fille explique avoir reçu un message du trentenaire : "ne parle pas trop de notre histoire, ça pourrait paraitre ambigu, avec tout ce qui se passe." A ce moment-là, Squeerie, premier youtubeur français, avait alors publié sur Twitter : "Les youtubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit. La vérité finit toujours par éclater."

Les viols pas caractérisés à ce stade

Si dans le récit de Maggie Desmarais, il n'a jamais été question d'un quelconque viol, Libération indique que les cinq autres potentielles victimes interrogées par la justice dans le cadre de cette affaire pourraient avoir été victimes d'un viol. Cependant, rien à ce stade dans le dossier ne vient confirmer que de tels agissements ont bien eu lieu. D'autant que les deux autres témoignages recueillis par Urbania n'en font pas mention.

En plus de Maggie, le site avait obtenu deux récits de jeunes femmes qui mettaient en cause Norman. Mais aucune preuve matérielle n'existe, les messages écrits sur Snapchat ne s'enregistrant pas. Elles avaient expliqué avoir 16 ans au moment des échanges avec le youtubeur. L'une explique avoir amorcé la conversation avec le mis en cause en parlant des animaux de compagnie. "Et ça a commencé à dériver", assurait-elle, indiquant des demandes de photos de la part du trentenaire. "C'est lui le premier qui m'a envoyé une photo torse nu et il m'a envoyé : 'et maintenant, tu m'envoies la même", racontait-elle. Un message, comme souvent, accompagné d'un "t'inquiète, je plaisante." Mais la jeune fille expliquait à Urbania s'être exécutée, s'affichant partiellement dénudée. Avant de recevoir d'autres demandes. "Ah mais ça aurait été mieux sans le soutif, et sans le jean aussi, et puis sans la culotte", tels auraient été les messages reçus en suivant selon ses dires.

"C'était très malsain" commentait une autre témoin auprès d'Urbania. "J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'a envoyé un Snap de sa tête et je lui dis 'ah bah t'as pas bronzé.' Il me dit : 'ah ouais, je ne te plais pas ?'", racontait-elle. La jeune fille assurait ne pas être tombée dans le panneau. "Donc là, je lui réponds : 'mais t'as 30 ans par contre…' Parce que je commence à réaliser que c'est bizarre qu'il me réponde ça." Les échanges auraient alors tourné court : "je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Je lui ai dit : 'on se parlera quand je serai majeure.' Et là, il me dit un truc du style : 'j'hésite à te supprimer du coup.'"