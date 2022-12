Martha Gambet : qui est la compagne de Norman Thavaud ?

Martha Gambet partage la vie de Norman Thavaud, célèbre youtubeur français. Portrait de cette discrète trentenaire.

Rester dans l'ombre de l'un des youtubeurs les plus suivis de France. C'est le choix de Martha Gambet, la compagne de Norman Thavaud. Depuis 2017, cette Française partage la vie de celui qui est plus connu sur internet sous le nom de "Norman fait des vidéos". Pour autant, être en couple avec l'une des stars des sketchs diffusés sur YouTube n'a pas totalement projeté cette Française dans la lumière, aussi active sur Instagram que secrète sur sa vie. " Je pense qu'il est important de garder un minimum de jardin secret sur les réseaux", avait-elle écrit sur son compte Instagram le 26 juin 2019. Et il est vrai que cette trentenaire ne laisse filtrer que très peu de choses à son sujet.

Mère de deux filles et ancienne chef cuisinière

Originaire du sud-ouest de la France, et plus précisément de la Côte basque, Martha Gambet est installée à Paris avec Norman Thavaud. Le couple est devenu propriétaire d'un appartement dans la capitale, eux qui vivent ensemble depuis l'automne 2018 après s'être installés ensemble dans le quartier du Marais, ainsi qu'ils le racontaient à Milk Magazine. Une habitation qu'ils occupent à quatre puisque Martha Gambet et Norman Thavaud ont eu ensemble une petite fille, Bianca, née en mars 2019. Mais Martha Gambet était déjà devenue maman auparavant, elle qui avait donné naissance à une petite Lou, née en juin 2009.

Si l'origine de la romance entre les deux trentenaires n'a jamais été racontée, il en est de même pour la vie professionnelle de Martha. Ancienne chef cuisinière comme l'avait confié Norman dans son interview à Milk Magazine, son activité professionnelle n'est pas exactement connue. Cette basque exilée à Paris semble toutefois s'adonner à des placements de produits rémunérateurs, comme le suggèrent plusieurs de ses publications sur son compte Instagram. Mais une chose est sûre : le "jardin secret" est bien entretenu.