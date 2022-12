Affaire Norman : une cagnotte ouverte pour Maggie Desmarais, une accusatrice

Alors que l'enquête préliminaire ouverte contre Norman Thavaud s'est accélérée lundi 5 janvier, avec sa garde à vue, une cagnotte a été ouverte pour l'une de ses accusatrices.

L'affaire Norman Thavaud n'en est probablement qu'à ses débuts. Le jeune vidéaste a été entendu pendant deux jours par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, lundi 5 et mardi 6 décembre, avant d'être relâché sans aucune poursuite à ce stade. Mais les investigations se poursuivent et le dossier est consistant, avec une accusation de corruption de mineure, au centre des interrogatoires cette semaine, mais aussi 5 accusations de viol. Sur le premier chef d'accusation, l'identité de la plaignante a été rapidement rendue publique : il s'agit d'une Québécoise, appelée Maggie Desmarais.

Cette jeune femme, qui accuse le vidéaste d'avoir abusé de sa position pour lui soutirer des images à caractère sexuelle, s'est lancée dans une démarche juridique qui a conduit la juistice française à la solliciter dans l'Hexagone. C'est pour cela qu'une cagnotte a été ouverte sur le site Gofundme. Cette cagnotte semble avoir été ouverte par Maggie Desmarais elle-même. "Je m'appelle Maggie Desmarais, j'ai 22 ans et je suis actuellement impliquée dans la procédure pénale menée à l'encontre de Norman Thavaud. Le 8 juillet 2020, je l'ai dénoncé sur Instagram pendant la vague du #metoo au Québec. Le 14 juillet 2020, j'ai porté plainte", peut-on lire dans le long message qui justifie l'ouverture de cette cagnotte.

"Depuis le début de cette histoire, j'ai toujours dit que je ne voulais aucune compensation financière, mais la réalité à changer. Je dois me déplacer entre le Québec et la France, payer des frais pour les transports d'avion, de la nourriture, les hébergements et les déplacements en voiture tout en continuant de payer mon appartement à Montréal. De plus, je dois m'absenter du travail pour être en France, ce qui fait que je n'ai plus aucun revenu pour plusieurs semaines", peut-on lire dans ce texte qui précise encore : "J'ai dû me déplacer pour la confrontation lors de sa garde à vue et les étapes judiciaires à venir, mais maintenant, toutes mes économies sont épuisés".