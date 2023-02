Océane Maudet : disparue en Charente-Maritime, où est-elle ?

Océane Maudet, une adolescente de 16 ans, a disparu à Saint-Savinien (Charente-Maritime) depuis le samedi 25 février 2023. La gendarmerie est à sa recherche et a diffusé son signalement.

Ses proches sont sans nouvelle depuis deux jours. Océane Maudet, une adolescente de 16 ans, n'a plus donné signe de vie depuis la journée du samedi 25 février. Une "disparition inquiétante" selon la gendarmerie de Charente-Maritime qui a publié un avis de recherche dimanche, au lendemain du signalement de la famille d'accueil de la jeune fille. L'adolescente vit et a été vue pour la dernière fois dans la commune de Saint Savinien. Toutes les personnes susceptibles d'avoir des informations ou ayant aperçu Océane Maudet sont invitées à contacter la brigade de Saint-Jean-d'Angély au 05 46 90 20 18.

Comment reconnaître Océan Maudet ?

Océane Maudet est décrite comme une jeune fille grande (1m60) et mince, au longs cheveux noirs et aux yeux marrons. La famille de l'adolescente n'a pas été en mesure de préciser la tenue vestimentaire que la jeune fille portait avant sa disparition, mais quelques signes distinctifs sont mentionnés dans l'avis de recherche de la gendarmerie : Océane Maudet porte des lunettes dorées et un sac à dos gris.