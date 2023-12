Pourquoi Alex Batty avait été confiée à sa grand mère par les autorités britannique ?

Alors que son petit-fils, Alex Batty a été retrouvé cette semaine dans l'Aude, sa grand-mère et tutrice légale a exprimé son soulagement après s'être battue depuis sa disparition.

Après six ans d'angoisse, le soulagement. Alex Batty, un enfant britannique disparu en 2017 en Espagne, a été retrouvé mercredi 13 décembre dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. Alex Batty a 11 ans lorsqu'il s'envole le 30 septembre 2017 pour des vacances à Marbella, en Espagne, avec sa mère, Melanie, âgée alors de 37 ans, et son grand-père, 58 ans. Originaire d'Oldham, dans la banlieue de Manchester en Angleterre, le garçon disparaît, le 8 octobre 2017, alors qu'il était censé rentrer auprès de sa grand-mère et tutrice légale, Susan Caruana. Elle avait autorisé le garçon dont elle s'occupait depuis trois ans à partir en vacances avec sa mère et son grand-père car "elle ne pouvait pas l'emmener elle-même à l'étranger en raison de problèmes de santé ", selon The Guardian .

L'enquête lancée par la police de Manchester, en collaboration avec la police espagnole, n'a pas permis de retrouver une trace de l'enfant. Très vite, Susan Caruana, soupçonne la mère de l'enfant et son grand-père de l'avoir emmené vivre dans une "communauté spirituelle" au Maroc. Interrogée par la BBC en 2019, Susan Caruana expliquait que sa fille avait déjà emmené Alex dans une communauté, dans le passé, à la recherche d'un "mode de vie alternatif". C'était au Maroc en 2014. Toujours selon la grand-mère, sa fille et son ex-mari partageaient "un système de croyance différent" : "Ils ne voulaient pas qu'il aille à l'école, ils ne croient pas à l'école ordinaire".

Après s'être battue pendant des années pour le retrouver, Susan Caruana a exprimé sa joie en apprenant cette "excellente nouvelle", auprès du tabloïd britannique The Sun. "Je suis si heureuse. Je lui ai parlé et il va bien", a-t-elle confié. "Il est actuellement auprès des autorités en France. C'est un tel choc." Selon le parquet de Toulouse, la famille de l'enfant a confirmé qu'il s'agissait bien de lui et qu'il devrait rentrer prochainement dans la région de Manchester en Angleterre. "On attend que la grand-mère vienne le chercher. On attend de mettre en place avec les Britanniques le rapatriement", a déclaré le procureur de la République à Toulouse Samuel Vuelta-Simon.