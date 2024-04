Une directrice d'école agressée par la famille d'un élève : l'enfant peut-il être renvoyé ?

Une directrice d'école de Marseille a été agressée par la mère et la soeur d'un élève dans son établissement. La place de l'enfant dans l'école est remise en question.

A Marseille, un terrible incident est survenu dans une école du 11ème arrondissement ce lundi 15 avril. La directrice de l'établissement de la Millière a été agressée par la mère et la grande sœur d'un élève. Elle a porté plainte contre les deux femmes. La plainte a été doublée par celle de soutien de l'inspecteur académique. La directrice a écopé de cinq jours d'ITT suite à cette altercation. Les deux femmes ont été placées en garde à vue pour violences aggravées ayant entraîné une ITT de moins de huit jours et outrages à personnes chargées de mission de service public, selon le parquet de Marseille.

La mère et sa fille s'étaient présentées au portail de l'école ce lundi. Elles se sont plaintes que l'enfant n'ait pas pu participer à une sortie scolaire, faute d'autorisation parentale. Sans ce papier, les enseignants ne peuvent pas prendre l'élève en charge. En cas d'accident ou de problèmes, ils seraient tenus pour responsables. Le personnel enseignant a alors tenté d'expliquer la situation à la famille qui n'a rien voulu entendre. Les deux femmes ont alors commencé à hausser le ton.

La directrice de l'établissement a dû intervenir, en demande calmement aux deux femmes de quitter l'école. "La grande sœur de l'élève l'a alors griffé et lui a porté des coups", a décrit l'académie d'Aix-Marseille à BFMTV. Selon un membre de l'association des parents d'élèves de l'école à La Provence, des insultes ont aussi été proférées et les enseignantes ont été traitées de "racistes". La mère de famille aurait même porté plainte pour racisme.

Les parents d'élèves réclament un changement d'établissement

Suite à ces événements, le carnaval prévu le lendemain a été annulé et une cellule psychologique a été mise en place pour les enseignants et élèves encore sous le choc. Les parents d'élèves réclament de leur côté un changement d'école pour l'élève en question afin d'empêcher que l'équipe enseignante et la directrice est encore à faire face à cette famille et de favoriser une reprise sereine des cours.

Ce jeudi, l'inspecteur de circonscription sera présent sur les lieux de l'altercation en fin de journée afin de recevoir les parents et de répondre à cette demande. Il a indiqué à BFMTV encore "chercher des solutions". Une décision difficile puisque l'élève n'est pas impliqué dans les actes de violences commis par sa mère et sa sœur. Ce 18 avril, une confrontation est également prévue entre la directrice et ses agresseuses.